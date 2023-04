Brutális időjárás

Indiában többen meghaltak hőgutában egy szabad ég alatt tartott állami rendezvényen

2023.04.17 10:19 MTI

Tizenegy embert meghalt, több mint 20 ember pedig kórházba került hőguta miatt a nyugat-indiai Mahárástra államban lévő Mumbai mellett rendezett szabadtéri díjtáadó ünnepségen, amelyen több vezető politikus is részt vett - jelentette hétfőn a BBC brit közszolgálati hírtelevízió hírportálja.



A vasárnapi, mintegy három órán át tartó rendezvényen ezrek vettek részt, köztük Amit Shah belügyminiszter és a kormányzó Indiai Néppárt (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP) több más vezető politikusa is. Az ünnepség végén sokan kiszáradásra, magas vérnyomásra és egyéb, hőguta okozta tünetekre panaszkodtak.



A díjátadót egy ismert szociális munkás tiszteletére rendezték, és bár aznap rekordmeleget mértek, a hatóságok pedig hőségriadót is elrendeltek, a rendezvényről készített felvételeken jól látszik, hogy a szervezők semmiféle árnyékos helyről nem gondoskodtak.



Tisztségviselők mindazonáltal azt mondták, a díjátadón frissítőket és orvosi felügyeletet is biztosítottak a résztvevőknek.



Eknat Sinde, Maharastra államminisztere "váratlannak és fájdalmasnak" nevezte a tragédiát, és bejelentette, hogy az áldozatok hozzátartozói 50 ezer rúpia (207 ezer forint) kártérítést, a kórházban ápolt emberek pedig ingyenes ellátást kapnak.



Április egyike a legmelegebb hónapoknak Indiában, az ellenzék pedig azt vetette az állam kormányzata szemére, hogy nem lett volna szabad ebben az időszakban megtartania a rendezvényt és vizsgálatot sürgetett.



Indiában 1901 óta az idei február volt a legmelegebb, az ország meteorológiai intézete további hőhullámokat valószínűsített a márciustól májusig terjedő időszakra.