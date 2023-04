Világvége

Rengeteg halottat hagytak hátra a tornádók az USA-ban

Az amerikai kormány vasárnap szövetségi forrásokat irányított a tornádók által érintett Arkansas államba, miközben péntek óta összesen 11 államban legkevesebb 27 ember halálát okozták viharok. 2023.04.03 02:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fehér Ház közleménye szerint Joe Biden amerikai elnök Arkansas állam több megyéjére súlyos természeti katasztrófahelyzetet hirdetett, ami lehetővé teszi a szövetségi költségvetésből a hozzájárulást a károk enyhítésére. Ennek megfelelően a központi forrásokból elérhetővé válik az otthon nélkül maradtak átmeneti lakhatásának rendezése, a megsérült épületek kijavítása, valamint a biztosítással nem rendelkezők számára kedvezményes hitelek nyújtása. Előzőleg Sarah Huckabee-Sanders, az állam kormányzója kihirdette a veszélyhelyzetet és a Nemzeti Gárda bevetését is elrendelte.



Az ország középső részét sújtó tornádók a legkomolyabb károkat Arkansas államban okozták, ahol a jelentések szerint mintegy 2600 épületet érintett a forgószél. Wynne-ben négyen vesztették életüket, és számos ház összeomlott. Tornádó csapott le pénteken az állam fővárosára, Little Rockra is, ahol egy ember vesztette életét, és mintegy 25-en megsérültek, közülük többen válságos állapotban vannak - közölték a hatóságok. A helyszíni beszámolók alapján a forgószél először a város nyugati részén pusztított, keresztülhaladt egy bevásárlóközponton, majd a város északi részén és a környező településeken okozott súlyos károkat.



A viharok a legtöbb halálos áldozatot Tennessee államban követelték, ahol kilencen vesztették életüket. Bill Lee kormányzó hivatali időszakának legrosszabb hetének nevezte a most zárulót, utalva arra is, hogy hétfőn az állam fővárosában, Memphisben egy fegyveres 6 embert, köztük 3 gyereket ölt meg egy keresztény magániskolában.



A tornádók és heves viharok következtében Illinois államban 4 ember halt meg. Belvidere koncerttermében, az Apollo Theatre-ben 260 ember gyűlt össze egy heavy metal koncerten, amikor a tornádó miatt lezuhant a mennyezet, és egy ember meghalt, a friss adatok szerint pedig 40-en megsérültek.



Indiana állam déli részén három ember életét követelte a vihar, és halálos áldozatról érkezett jelentés Alabamából és Mississippiből, valamint a keleti partvidéken fekvő Delaware államból is.



Kansas államban a szélviharok által táplált tüzek miatt El Dorado városában többeket kitelepítettek. Oklahomában a heves szél gyorsan terjedő bozóttüzeket okozott, amelyek nyomán több mint 30 ember megsérült és mintegy 40 otthon semmisült meg.

