Pandémia

A chilei egészségügyi minisztérium megerősítette: embert betegített meg a madárinfluenza

A chilei egészségügyi minisztérium megerősítette az ország első H5N1-es madárinfluenzás emberi esetét - jelentette a Reuters. A minisztérium szerint a betegséget egy 53 éves férfinál diagnosztizálták. Állapota súlyosnak, de stabilnak minősül.



A kiadvány megjegyzi, hogy a hatóságok most azt vizsgálják, hogyan és hol kaphatta el a férfi a vírust, és lehetséges-e más fertőzött is. A média arról is beszámolt, hogy a chilei egészségügyi hatóságok tisztázták, hogy az ember madaraktól vagy tengeri emlősöktől is elkaphatja a vírust, de eddig nem dokumentáltak emberről emberre történő fertőzést.



A chilei hatóságok már 2022-ben madárinfluenzás eseteket jelentettek vadon élő és haszonállatoknál. Az utóbbiak körében előfordult esetek miatt a hatóságok kénytelenek voltak felfüggeszteni a baromfiexportot.



Tavaly több tízmillió madarat vágtak le az Egyesült Államokban, hogy megállítsák a betegség terjedését. Az Egyesült Államokban áprilisban egy emberi megbetegedést jelentettek, idén januárban pedig egy másik esetet Ecuadorból.