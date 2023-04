Világvége

Tornádók pusztítottak több államban - videók

Egy újabb kiterjedt viharzóna okozott tornádókat és heves viharokat az Egyesült Államok középső államaiban pénteken, Arkansas állam fővárosa körzetében legalább egy ember meghalt, több tucatnyian megsérültek.



Tornádókat és viharokat jelentettek Iowa és Illinois államból, valamint Arkansas további részeiről. Tennessee államban a heves szélvihar elektromos vezetékeket szakított le. Wynne városában, Arkansas állam keleti részén a hivatalos jelentések szerint több lakóház megsemmisült, és emberek rekedtek az épületek romjai alatt.



Arkansas állam fővárosában, Little Rockban a helyszíni beszámolók alapján a forgószél először a város nyugati részén pusztított, keresztülhaladt egy bevásárlóközponton, majd a város északi részén és a környező településeken okozott súlyos károkat.

🚨#BREAKING: Mass casualty event declared after a roof collapsed at apollo theatre during a concert

⁰📌#Belvidere | #Illinois

⁰Currently Numerous Firefighters and Emergency crews are on the scene after a roof collapsed at Apollo theatre during a concert after a powerful storm... pic.twitter.com/mDisCjX3VQ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 1, 2023

A város kórházai a legmagasabb készültségi fokozatban működtek. A 200 ezres város polgármestere, Frank Scott 24 sérültről számolt be, akiket kórházban ápolnak. Arkansas állam kormányzója, Sarah Huckabee-Sanders közölte, hogy a Nemzeti Gárda 100 emberét mozgósították.



A legsúlyosabban érintett Arkansasban 90 ezer fogyasztónál szűnt meg az áramszolgáltatás, Oklahoma államban több mint 30 ezren maradtak szolgáltatás nélkül, és kimaradások voltak Iowa, Illinois, Missouri, Tennessee és Texas államban is.



Kansas államban a szélvihar által táplált tüzek miatt El Dorado településen többeket kitelepítettek, köztük egy általános iskola 250 tanulóját menekítették ki pénteken. Oklahomában a heves szélben gyorsan terjedő bozóttüzekkel küzdöttek.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck - reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa — CBS News (@CBSNews) March 31, 2023

A Egyesült Államok középső részén kialakult viharzóna miatt összesen 85 millió ember lakóhelyére adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.



A múlt héten vasárnap Mississippi állam nyugati részén több mint 20 ember halt meg tornádók miatt. A legkomolyabb pusztítást Rolling Fork kisvárosban okozta a forgószél, amely óránként 320 kilométeres sebességű maximális széllökésekkel járt, és szinte teljesen megsemmisítette a település egyes részeit. Alabama államban a múlt heti viharokban egy ember vesztette életét.

From Lisa Denson: "This is my Nephew-in-law, Kevin Golden and his dad, Phil Golden, in Jacksonville, Arkansas, earlier this evening in the tornado." pic.twitter.com/v3qAmR9QmZ — James Spann (@spann) March 31, 2023