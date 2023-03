Világvége

Több mint húsz hektáron égett le egy természetvédelmi terület Erdélyben

Több mint húsz hektáron égett le egy természetvédelmi terület kedden Erdélyben a Torockói-hegységben; a tűzoltóknak hatórás erőfeszítés után sikerült megfékezni a lángokat.



A dél-erdélyi Nagyenyed és Torockó között található Kőköz a térség egyik természetvédelmi látványossága, a három kilométer hosszú sziklaszoros számos védett faj élőhelye.



A természetvédelmi területen kigyulladt tűzhöz kedden reggel riasztották a Fehér megyei tűzoltókat, a száraz növényzet kapott lángra, és az erős szél miatt a tűz gyorsan elterjedt - írta az Agerpres román hírügynökség. Erdély több megyéjében ugyanis viharos szélre vonatkozó riasztás van érvényben.



A tűzoltóknak hatórás erőfeszítés árán kedd délutánra sikerült megfékezni a lángokat, az oltásban a nagyenyedi erdészeti felügyelőség szakemberei is segítettek.



Alexandru Crişan, a Fehér megyei vészhelyzeti felügyelőség szóvivője elmondta: a tűzben húsz hektárnál nagyobb terület égett le, amiből három hektár lombhullató erdő, a többi cserjés és száraz növényzettel borított legelő. A tűz oka egyelőre nem ismert.



A természeti látnivalókban gazdag Kőköz Nagyenyedről országúton közelíthető meg Torockó irányába haladva. Az út sziklafalak között vezet, és az Enyed patak is itt folyik.



Erdélyben és Románia más térségeiben az elmúlt években egyre nagyobb gondot okoznak a felügyelet nélkül hagyott tarlótüzek, melyek olykor védett területekre is átterjednek. A szakemberek szerint ily módon számos védett növény és állat válik a felelőtlen emberi magatartás áldozatává.



Bár a hatóságok az elmúlt években jelentősen növelték a kiróható bírság értékét, a jelenséget nem sikerült megfékezni, mivel sok gazda így tisztítja le a műveletlenül hagyott területét. Tavaly Hargita megyében több mint kétszáz gazdától vonták meg a mezőgazdasági támogatást az illegális tarlótüzek miatt.