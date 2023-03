Diplomácia-ENSZ

Szijjártó Péter: kezelhetetlen migrációs válságokat okozhatnak a vízzel kapcsolatos kihívások

Különös figyelmet kell szentelni a vízzel kapcsolatos kihívásoknak, ugyanis a természeti katasztrófák áldozatainak mintegy 70 százaléka ezek számlájára írható. 2023.03.26 23:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb nemzetközi konfliktusok törhetnek ki és kezelhetetlen migrációs kihívások alakulhatnak ki, ha a nemzetközi közösség nem veszi komolyan a vízzel kapcsolatos globális kihívásokat - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban.



A tárcavezető az ENSZ Vízügyi Konferenciájának plenáris ülésén leszögezte, hogy az emberiség a valaha volt legösszetettebb kihívásokkal néz szembe, legyen szó a biztonság, a gazdaság vagy az egészségügy területéről.



Felszólalásában kiemelte, hogy sok súlyos kihívás természeti jelenségekhez kötődik, minden korábbinál gyakoribbak a különböző természeti katasztrófák, amelyek általában az élelmiszerhiány erősödésével is együtt járnak.



Aláhúzta, hogy ezen belül is különös figyelmet kell szentelni a vízzel kapcsolatos kihívásoknak, ugyanis a természeti katasztrófák áldozatainak mintegy 70 százaléka ezek számlájára írható.



Az előrejelzések szerint 2050-re hárommilliárd ember fog aszály sújtotta területen élni, 1,6 milliárdan olyan területen, amelyet árvizek sújtanak, de 2,2 milliárd embernek már ma is problémát okoz a tiszta, egészséges ivóvízhez való hozzáférés, és napi ezer gyerek hal meg szennyezett víz fogyasztása miatt - figyelmeztetett.



"Ezek a riasztó adatok világosan mutatják, hogy a víz valódi biztonsági kockázat lesz a jövőben" - tette hozzá, kiemelve, hogy ennek nyomán fegyveres konfliktusok törhetnek ki, masszív migrációs hullámok indulhatnak.



Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy Magyarországnak az utóbbi hét évben hatalmas erőfeszítéseket kellett tennie a határok védelme érdekében, az érkező illegális bevándorlók gyakran erőszakosak, nem mutatnak semmifajta tiszteletet hazánk törvényei iránt. "Ez szuverenitási kérdés is, hiszen senki nem sértheti meg a határainkat vagy veheti el azon jogunkat, hogy eldöntsük, kivel akarunk együtt élni" - fogalmazott.



Majd hangsúlyozta, hogy a migráció veszélyei láthatók az Európai Unióban is, ahol minden integrációs intézkedés ellenére párhuzamos társadalmak jönnek létre, megnőtt a terrorfenyegetettség, ráadásul az emberáradatok a vírusok terjedését is felgyorsítják.



"A migráció veszélyes jelenség, amelyet meg kell állítani. Ehhez a kiváltó okokat kellene megszüntetni, és látni kell, hogy a vízzel kapcsolatos kihívások a legsúlyosabb kiváltó okok között vannak" - mondta.

Tájékoztatása szerint ebből Magyarország alaposan ki is veszi a részét, egyebek mellett világszínvonalú vízipari megoldásai révén, a kormány az utóbbi években mintegy 800 millió eurónyi kötött segélyhitel-programot és nemzetközi fejlesztési programot indított tucatnyi országban a hazai technológiákra alapozva.



Ilyen beruházások indultak Vietnamban, Laoszban, Srí Lankán, Indonéziában, a Fülöp-szigeteken, Kenyában, Ruandában, Maliban, a Zöld-foki Köztársaságban, Kenyában, Ecuadorban és Kirgizisztánban - sorolta.



A miniszter ezután felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vegye komolyan a vízzel kapcsolatos kihívásokat, illetve fontosnak nevezte annak ellenőrzését, hogy az államok valóban eleget tesznek-e vállalásaiknak és kötelezettségeiknek az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megfelelően.



"Ha nem vesszük komolyan a vízzel kapcsolatos kihívásokat a jövőben, akkor újabb nemzetközi konfliktusok fognak kitörni, emberek milliói fognak útnak indulni, ami kezelhetetlen migrációs kihívásokat jelent számunkra. Sokkal jobb lenne ezt megelőzni, Magyarország készen áll ehhez hozzájárulni" - összegzett.