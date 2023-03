A brutális időjárás porig rombolta Mississippi városait - képek, videó

Legalább 23 ember meghalt, miután tornádók és viharok pusztító kombinációja sújtotta péntek este az amerikai Mississippi államot - közölték szombaton a helyi hatóságok. Több tucatnyian megsérültek, négy embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A helyi hatóságok azt is közölték, hogy a Mississippi állambeli Rolling Fork városának "annyi".



Az óránként 80,46 kilométeres sebességgel haladó tornádó péntek este csapott le Silver Cityre és Rolling Forkra, utóbbit szinte teljesen a földdel tette egyenlővé. Rolling Fork polgármestere, Eldridge Walker elkeseredett, hogy "városának vége", miközben azt ígérte a lakosoknak, hogy a mentési munkálatok folyamatban vannak, és a várost újjáépítik.



A közösségi médiában közzétett videók és képek a katasztrófa következményeiről a teljes pusztulás jeleneteit mutatják: nagy területek teljesen rommá és törmelékké váltak, autók és teherautók pedig az egykori épületek romjain hevernek darabokban.

Drone images from Rolling Fork, Mississippi. The #tornado damage here is BAD.



Homes destroyed, vehicles tossed.



Just wow. @VortexChasing pic.twitter.com/GDX1MWJFsQ