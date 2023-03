Több mint hétszáz tonna hulladékot gyűjtöttek össze a Tisza ukrajnai forrásvidékén

Környezetvédelem

A két szervezet tavaly indult Call-action elnevezésű programjának második szakaszát a nehéz körülmények és a mindennapos áramkimaradások ellenére a résztvevők kevesebb mint egy év alatt teljesítették, sőt, öt százalékkal meg is haladták a projekt kétéves időszakára vállalt célértéket - közölte az akció kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.

A két szervezet tavaly indult Call-action elnevezésű programjának második szakaszát a nehéz körülmények és a mindennapos áramkimaradások ellenére a résztvevők kevesebb mint egy év alatt teljesítették, sőt, öt százalékkal meg is haladták a projekt kétéves időszakára vállalt célértéket - közölte az akció kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.



A hulladékkezelési rendszerek hiányából fakadóan Kárpátalján nagyjából hárommillió tonna hulladék halmozódott fel, jelentősen szennyezve a mellékfolyókat és a Tiszát, amelyen évente mintegy tízezer tonna hulladék érkezik Magyarországra is, komoly természeti károkat okozva. Ennek megelőzésére indította el a két szervezet tavaly év elején a közös projektjét, amelynek keretében a Tisza mentén élő legalább százhúszezer ember életkörülményeinek javítására törekszenek különböző hulladékgazdálkodási fejlesztések bevezetésével, folyótisztítási akciókkal.



Ungváron és Beregszászon a program első lépcsőfoka a hulladékgyűjtési kapacitás növelése volt. Szelektív hulladékgyűjtő és köztes hulladékfeldolgozó pontokat hoztak létre, továbbá modernizálták a hulladékszállító járműveket, és fejlesztették az iskolai szelektív hulladékgyűjtést is. Második lépésként a hulladékfeldolgozási kapacitást bővítették, a már létező telepek infrastruktúrájának és eszközeinek fejlesztésével. A program révén a Beregszászon feldolgozott hulladék mennyisége a korábbi teljesítmények ötszörösére nőtt, ráadásul az ungvári hulladékgyűjtő kapacitását is növelni tudták.



A programban mindezek mellett az edukáció is kiemelt szerepet játszik, ezért a közösségi médiafelületeken szemléletformáló bejegyzéseket, és a lakossági szelektív gyűjtést segítő oktatóvideókat osztanak meg rendszeresen. Ennek köszönhető például, hogy hétvégente Ungváron a lakossági hulladékgyűjtés keretében alkalmanként mintegy ötszáz kilogramm hulladékot szednek össze.



A több mint egy éve tartó ukrajnai háború miatt a projekt többször is szinte teljesen ellehetetlenült, hiszen többek közt az üzemi berendezéseket nem tudják folyamatosan működtetni, a hulladékot a begyűjtéssel egy ütemben feldolgozni a rendszeres áramkimaradások miatt. Mindezeken túl a hulladék további értékesítése is bizonytalan.



A nehéz körülmények ellenére a projekt idén is tovább folytatódik, és legfontosabb feladatai közé a gyűjtőszigetek kihelyezése, a folyótisztító rendszerek telepítése, és a lakosság még szélesebb körű bevonása tartozik. Ezeket Beregszászon és Ungváron egyaránt további szelektív hulladékgyűjtő pontok, iskolákba és közösségi intézményekbe telepített hulladékgyűjtők kialakításával, valamint a Latorca folyón egy hulladékfelfogó háló telepítésével tervezik megvalósítani.