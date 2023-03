Katasztrófa

A nemzetközi közösségtől kért segítséget Malawi elnöke a Freddy ciklon pusztítása miatt

A nemzetközi közösségtől kért segítséget a Freddy ciklon sújtotta Malawi elnöke, aki a The Guardian című brit napilapnak adott, hétfőn közzétett interjúban aláhúzta: a trópusi vihar csaknem az ország felén pusztított.



"Ez bizonyítja, hogy az éghajlatváltozás valódi probléma, és mi a kellős közepében állunk" - szögezte le Lazarus Chakwera, és arra figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás képes országát "állandó szegénységben" tartani.



"Belekerültünk abba az ördögi körbe, ahol próbálunk talpra állni, hogy aztán újra a földre zuhanjunk"- jelentette ki.



Elmondta, hogy a legsúlyosabb károkat az ország kereskedelmi és gazdasági központja, Blantyre szenvedte el, ám emellett még több faluról is tudni, ahova a katasztrófavédelem még el sem jutott.



"Minden segítségre szükségünk van (...) Bajban vagyunk és egyedül nem tudjuk megoldani" - fogalmazott az elnök, és rámutatott arra, hogy az utóbbi 13 hónapban Malawiban három ciklon is pusztított.



Emlékeztetett arra, hogy Malawi éppen a 2019-es Idai ciklonból próbált felépülni, amikor az országot elérte a koronavírus-járvány, most pedig a Freddy okozta károkkal néz szembe.



Hangsúlyozta, hogy bár a hatóságok gondoskodtak átmeneti szállásról és élelmiszersegélyről, az infrastruktúra újjáépítése meghaladja az ország kapacitásait.



"Utakra, kórházakra, iskolákra van szükségünk, másképp nagy bajba kerülünk" - fogalmazott.



Hétfőn a hatóságok már 476 halálos áldozatot regisztráltak a ciklon nyomán, a mentési munkálatok pedig a hét végén is tartottak, még mindig sok eltűntet keresnek.



A Freddy február vége óta kétszer csapott le a térségre. Ausztrália északi partvidékének közelében keletkezett, és február 21-én érte el Madagaszkárt, majd pár nap múlva lecsapott Mozambikra és Zimbabwére. A heves esők mindkét országban áradásokat okoztak. A Freddy ezután a partvidéktől nem messze egy kört írt le, és a melegebb vizek felett nagy mennyiségű párát szívott fel, így jelentősen megerősödve tért vissza és csapott le újra Madagaszkárra, majd múlt szombaton ismét elérte Mozambikot.



A ciklon az utóbbi évek egyik leghosszabb ideig tartó és legpusztítóbb trópusi vihara Afrika déli részén.