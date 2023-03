Újabb veszélyes anyagokat szállító tehervonat siklott ki az amerikai Arizona államban

A jelentések szerint veszélyes anyagokat szállító vonat siklott ki az arizonai Mohave megyében; a vizsgálat jelenleg is folyamatban van. A baleset a Mohave megyei seriff hivatalának tisztviselői szerint Topock város közelében történt.



A jelentések szerint veszélyes anyagokat szállított, a 40-es autópálya 9-es mérföldkövének közelében siklott ki.



Egyelőre nem érkezett jelentés szivárgásról. A BNSF-et, valamint a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatalt értesítették, és vizsgálják az esetet.



Pláne azok után, hogy a közelmúltban számos hasonló vasúti baleset történt.

