Környezetkárosítás

Elöntötte a vegyianyag a Coca-Cola üzemét - evakuálták a dolgozókat

A Coca-Cola egyik floridai üzemében evakuálni kellett a dolgozókat egy nagyobb vegyi szivárgás miatt - közölték a helyi hatóságok. A szivárgás miatt a környéken lakók számára rövid időre elrendelték az ideiglenes elszállásolást.



A floridai Auburndale-ben található üzemben szerdán kora reggel egy hatalmas, 76 ezer literes tartályból ammónia szivárgott - közölte a város szóvivője a Fox helyi hírügynökségének, megjegyezve, hogy minden alkalmazottat evakuáltak az üzemből.



A gyár közelében lévő két háztömbnyi területen élő lakosokat szintén arra kérték, hogy vonuljanak ideiglenes tartózkodási helyre, bár a parancsot néhány órával később feloldották, miután a tűzoltók sikeresen elzárták a szivárgást. A takarítási munkálatok a jelentések szerint valamikor 15:30 körül fejeződtek be.



Nem érkezett jelentés a dolgozók vagy a helyi lakosok súlyos sérüléseiről, bár a Coca-Cola Company később kiadott egy közleményt, amelyben megjegyezték, hogy "néhány, a közelben dolgozó villamosipari alkalmazott" orvosi ellátást kért "kisebb szem- és torokirritáció miatt".



David Cash tűzoltóparancsnok-helyettes azt is elmondta, hogy több állampolgár is betelefonált, vegyszerszagra és "irritációra" panaszkodva, amelyet a kiömlés okozhatott, de azt állította, hogy az anyagot nagyrészt sikerült megfékezni az üzemben.



"Az ammónia folyékony formában jön ki a tartályból, majd gőzzé párolog" - mondta. "Mindkét probléma fennállt. A gőz felszállt és az üzemen kívülre került, egy kis mennyiségben. A folyadékot visszatartottuk, és vizet kevertünk hozzá, így ebből semmi sem szökött ki a helyszínről."



Cash elmondta, hogy a szivárgást a 20 000 gallonos tartály "csővezetékével" kapcsolatos probléma okozta, hozzátéve, hogy miközben a vállalkozók a szivárgás helyszínének közelében lévő üzemben végeztek munkát, "minden szabályt betartottak és mindent helyesen csináltak". Nem világos, hogy a vegyi anyagot mire használták a létesítményben.



A Coca-Cola bocsánatot kért a dolgozóktól és a helyiektől is "a kellemetlenségekért, amelyeket ez okozhatott nekik", és hangsúlyozta, hogy "első számú prioritása mindig az embereink és a környékbeli lakosok biztonsága".