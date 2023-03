Világvége

Két ember fertőződött lépfenével Oroszországban

Két ember fertőződött meg a veszélyes lépfene baktériummal az oroszországi Csuvas Köztársaságban, Moszkvától mintegy 430 kilométerre keletre - jelentették be szerdán.



A köztársaság kormányzója, Oleg Nyikolajev a Telegramon közvetítette a hírt, miszerint a betegeket megerősített diagnózissal kórházba szállították, és jelenleg a szükséges kezelést kapják.



Az illetékes orvosok a két fertőzött állapotát "mérsékeltnek" minősítették - mondta Nyikolajev, hozzátéve, hogy életük nincs veszélyben.



Minden olyan személyt, aki kapcsolatba került a lépfene-betegekkel, szintén orvosi felügyelet alá helyeztek és megelőző kezelésben részesítettek - jelentette a kormányzó.



A csuvasföldi fogyasztóvédelmi szolgálat, az állategészségügyi szolgálat és az ország belügyminisztériuma együttműködik a fertőzés további terjedésének megakadályozásán - írta.



"A fő cél a régiónk lakosainak biztonsága, és ezt el is érjük" - biztosította a Telegram olvasóit.



Az 1,2 millió lakosú Csuvas Köztársaság Európa középső részén, Oroszországban, a Volga folyó partján fekszik. Regionális fővárosa, Csebokszári és Moszkva között mintegy 700 kilométer a távolság.



A "szibériai pestisnek" is nevezett lépfene legutóbbi esetét 2022 júniusában jelentették Oroszországban, a déli Sztavropoli régióban. A fertőzés terjedését a helyi hatóságok gyorsan megfékezték.



A lépfene a Bacillus anthracis baktérium által okozott súlyos fertőző betegség, amely néha vidéki területeken fordul elő, és leggyakrabban az állatállományt érinti. Az emberek az állatoktól, jellemzően a fertőzött tetemektől, valamint gyapjútól, szőrtől és bőröktől kaphatják el.



A betegség a bőrben, a tüdőben és a belekben fordulhat elő. A légúti lépfene a legveszélyesebb, a halálozási arány még kezelés mellett is 50% és 80% között mozog az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja szerint. A leggyakoribb azonban a betegség bőrön át terjedő formája, amely kezelés nélkül az esetek kevesebb mint 24%-ában halálos kimenetelű.



A 20. századi tudományos fejlődés előtt több százezer ember halt meg lépfene miatt, de az esetek száma nagymértékben csökkent a betegek antibiotikumokkal való kezelésének és az állatok beoltásának köszönhetően.