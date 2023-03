Világvége

20 éve nem látott ekkora kolerajárványt a világ, mind amivel most szembe néz - WHO

Olyan tényezők, mint a gazdasági válságok, az éghajlatváltozás és a Covid-19 világjárvány következményei ideális körülményeket teremtettek a kolera virágzásához a magas kockázatú országokban - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután a betegség legalább 30 országban erőteljesen megugrott.



A WHO szerint a különböző járványkitörések mértéke több évnyi csökkenés után 2022-ben meredeken emelkedett. Tavaly január és október között 29 országból jelentettek megbetegedéseket, míg egy évvel korábban 23-ból - és ezek a számok 2023-ban még emelkedni fognak.



"Ilyen nagyszámú, egyszerre előforduló járványkitöréssel rendelkező országok számát legalább 20 éve nem láttuk" - mondta a The Telegraphnak Philippe Barboza, a WHO koleravészhelyzetekre reagáló egységének vezetője.



"A legtöbb általunk vizsgált nagy járvány kitörése mögött jelentős, szokatlan éghajlati események állnak" - tette hozzá, hozzátéve, hogy a dél-afrikai országok különösen veszélyeztetettek, mivel a La Nina időjárási jelenség által előidézett heves esőzések és ciklonok harmadik egymást követő évét élik át.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója tavaly azt mondta, hogy az éghajlatváltozás hatásai "felgyorsították" a kolera terjedését.



Szíriában tavaly 15 év óta először tört ki a betegség, és a múlt havi földrengések után a helyzet tovább romlott. Libanon 30 év óta először néz szembe hasonló problémával, mivel a gazdasági összeomlás közepette küzd a betegség elleni küzdelemmel.



Szakértők szerint a problémát az is súlyosbította, hogy a különböző országok egészségügyi szolgálatai túlterheltek a Covid-19-es esetekkel, mivel a kolerajárványok elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések a világjárvány ideje alatt szüneteltek.



"A kolera ellenőrizhető, ellenőrizni kell" - magyarázta Barboza. "Nem olyan drága, csak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést kell biztosítani. Ez alapvető emberi jog."



A kolera egy súlyos betegség, amelyet szennyezett élelmiszer vagy víz fogyasztásával lehet elkapni. Ha nem kezelik, órákon belül halálhoz vezethet. A WHO adatai szerint évente világszerte mintegy 143 ezren halnak meg a betegségben.