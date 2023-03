Pandémia

Kína követeli a Covid eredetének vizsgálatát az Egyesült Államokban

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) új vizsgálatot kellene indítania a Covid-19 vírus egyesült államokbeli eredetéről - közölte Kína, visszautasítva Washington vádjait, miszerint a halálos kórokozó egy szigorúan őrzött virológiai laboratóriumból szökött ki Wuhanban.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO vezetőjének közelmúltbeli megjegyzéseivel kapcsolatban - aki felszólította Kínát és más nemzeteket, hogy "átláthatóan osszák meg az adatokat" az egészségügyi válság kialakulásával kapcsolatban - Mao Ning külügyminisztériumi szóvivő ragaszkodott ahhoz, hogy Peking "minden más országnál több adatot és kutatási eredményt osztott meg, és a legtöbbet járult hozzá az eredet felderítéséhez".



"A vírus eredetének nyomon követése tudományos kérdés. Ezt a kutatást a tudósoknak világszerte csak közösen kell és lehet végezniük" - mondta Mao Ning hétfőn újságíróknak, hozzátéve, hogy az amerikai kormány csak akadályozta ezeket az erőfeszítéseket azzal, hogy "átpolitizálta, fegyverré tette és instrumentalizálta a kérdést".



Reméljük, hogy a WHO titkársága tudományosan megalapozott, objektív és igazságos álláspontot képvisel, nem hagyja, hogy a politizálás az útjába álljon, és más országok mellett az USA-ban is elvégzi az eredetmeghatározó tanulmányt, és pozitív szerepet játszik a tudományosan megalapozott globális eredetmeghatározásban.



Mao megjegyzései napokkal azután hangzottak el, hogy Christopher Wray, az FBI igazgatója a Fox Newsnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy a vírus "nagy valószínűséggel" egy kínai laboratóriumból származó szivárgásból származik, és egy eddig nem nyilvánosságra hozott értékelésre hivatkozott.



A külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy "bizonyítékok" nélkül "mítoszokat terjeszt", mondván, hogy az állítások csak "megmérgezték a tudományos alapú globális eredetkutatás légkörét". Megjegyezte, hogy a WHO már két alkalommal is járt Kínában, hogy megvizsgálja a kérdést, és arra a következtetésre jutott, hogy a szivárgás-hipotézis "rendkívül valószínűtlen", de azt mondta, hogy az Egyesült Államokban nem végeztek hasonló vizsgálatot.



"Az USA azonban figyelmen kívül hagyta ezeket a tudományosan megalapozott következtetéseket és ajánlásokat, és folyamatosan nyomást gyakorolt a WHO-ra, hogy ismételten követelje az eredetkövetést Kínában. Teljesen világos, hogy az USA mit akar elérni" - folytatta Mao. "Miközben az USA azt állítja, hogy komolyan veszi az eredetkövetést, soha nem hívta meg a WHO szakértői csoportjait az USA-ba közös tanulmányozásra, vagy nem osztotta meg a korai adatokat. Ehelyett szemet hunyt a világ aggodalmai felett a Fort Detrickben és világszerte található amerikai biokatonai bázisokkal kapcsolatos aggodalmak felett"."

Peking többször is riadót fújt a katonai bázisok miatt, köztük a marylandi Fort Detrickkel, ahol az Egyesült Államok Hadsereg Fertőző Betegségek Orvosi Kutatóintézete (USAMRIID) - a Pentagon elsődleges biofegyver-kutatási programja - található. Azt állítva, hogy a bázis "illegális, átláthatatlan és nem biztonságos gyakorlatot" folytat, kínai tisztviselők azt sugallták, hogy Fort Detricknek köze lehet a Covid-19 járványhoz, bár kevés bizonyíték merült fel a vád alátámasztására.