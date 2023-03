Pandémia

Agyevő amőbától halt meg a floridai férfi

A Naegleria fowleri fertőzésre figyelmeztető riasztást adott ki a floridai egészségügyi minisztérium Charlotte megyében, miután megerősítette a mikroszkopikus egysejtű élő amőbával való fertőzés esetét. 2023.03.05 08:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A floridai Charlotte megyében egy férfi meghalt, miután megfertőződött a Naegleria fowleri nevű agyevő amőbával - erősítette meg a floridai egészségügyi minisztérium Charlotte megyében kiadott közleménye.



"Járványügyi vizsgálatot folytatnak, hogy megértsék a fertőzés egyedi körülményeit. Megerősíthetem, hogy a fertőzés sajnos halálesethez vezetett, és az esettel kapcsolatos minden további információ bizalmas a betegek magánéletének védelme érdekében" - közölte Jae Williams, a floridai egészségügyi minisztérium sajtótitkára.



Hozzátették, hogy a még február végén megerősített eset "a csapvizet használó arcüregöblítési gyakorlatból" származhatott.



A tisztviselők ismét nyomatékosan tanácsolták a lakosoknak, hogy használjanak speciális, desztillált vagy steril vízen alapuló arcüregoldatokat, és elmagyarázták, hogy a csapvizet legalább egy percig forralni kell, majd lehűteni az arcüregöblítés előtt.



Az aggodalmak eloszlatására Jae Williams hozzátette: "A Naegleria fowleri fertőzés ritka, és csak akkor fordulhat elő, ha az amőbákkal szennyezett víz az orron keresztül jut a szervezetbe. Csapvíz ivásával nem lehet megfertőződni".



Az "agyevő amőba" néven ismert Naegleria fowleri egy egysejtű organizmus, amelynek kedvelt élőhelye, ahol a legnagyobb szaporodási arányt élvezi, a meleg édesvízi környezet, például tavak, folyók és geotermikus meleg források, valamint nedves talajban is képes élni.



Az emberi fertőzések esetében a termofil amőba az orrnyálkahártyán keresztül az orron keresztül jut fel az orrba vízi tevékenységek, különösen búvárkodás során. Ez akkor is előfordulhat, amikor az emberek szennyezett vízzel tisztítják orrmelléküregüket. Ahogy az amőba az orrban felfelé haladva eljut az agyba és a gerincvelőbe, felfalja az eritrocitákat, más néven vörösvértesteket, és az idegsejteket, gyulladást és az agyszövet pusztulását idézve elő. Az eredmény egy ritka és nagyon súlyos betegség, az úgynevezett primer amőbás meningoencephalitis (PAM). A betegség emberi érintkezés útján nem terjed.



A floridai haláleset híre gyors reakciót váltott ki az interneten, sokan sötét humorhoz folyamodtak, és úgy kommentálták, hogy "új félelem szabadult fel", utalva a koronavírus világjárványtól való félelemre, amely az elmúlt három évben a világot is megragadta.



Sokan párhuzamot vontak a "The Last of Us" című akció-kalandjátékkal is, amely egy poszt-apokaliptikus USA-ban játszódó túlélő horrorjáték franchise.