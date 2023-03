Pandémia

A WHO bizonyítékot akar a Covid eredetére vonatkozó amerikai állítások alátámasztására

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felszólította az Egyesült Államokat és más országokat, hogy adjanak ki információkat a koronavírus-járvány eredetéről, óva intve mindenkit a megalapozatlan találgatásoktól és a kérdés "politizálásától". A lépés azután történt, hogy Washington azt állította, a kórokozó "valószínűleg" egy kínai laboratóriumból szivárgott ki.



Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy pénteki sajtótájékoztatón hosszasan beszélt arról, hogy a globális egészségügyi válság végső kiindulópontját azonosítani kell, és ezt "tudományos" és "erkölcsi imperatívusznak" nevezte.



"Ha bármelyik országnak vannak információi a világjárvány eredetéről, elengedhetetlen, hogy ezeket az információkat megosszák a WHO-val és a nemzetközi tudományos közösséggel" - mondta, megjegyezve, hogy még néhány hete is kapcsolatban állt kínai tisztviselőkkel az ügyben.



Az ügynökség Covid-19 technikai vezetője - Maria Van Kerkhove, fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológus - azt is közölte, hogy a WHO megkereste Washington svájci nagykövetségét, hogy további információkat kérjen a Covid eredetéről, miután Christopher Wray FBI-igazgató a hét elején a Foxnak adott nyilatkozatában azt állította, hogy a vírus "valószínűleg" egy kínai laboratóriumból szökött ki.



"Továbbra is létfontosságú, hogy ezt az információt megosszák" - mondta, hozzátéve, hogy az USA eddig nem ajánlott hozzáférést az adataihoz.



Peking hangosan tagadta azokat a feltételezéseket, hogy a kórokozó kiszabadulhatott a Wuhan városában található, szigorúan őrzött virológiai laboratóriumából - amely az első helyszínek egyike volt, ahol a Covid-19-et 2019 végén észlelték -, a KNK tisztviselői elutasították az elméletet, mint Kína befeketítésére tett kísérletet.



Tedros ezután figyelmeztetett "az eredetkutatás folyamatos politizálása ellen", mondván, hogy a rivális nemzetek közötti szócsatározások "geopolitikai futballt csináltak a kérdésből, ami csak megnehezíti az eredet azonosításának feladatát". Ez pedig kevésbé biztonságossá teszi a világot". Amíg a világ vezetői részéről nincs nagyobb átláthatóság a kérdésben, addig szerinte "minden hipotézis" a vírus eredetével kapcsolatban "továbbra is terítéken marad".