Világvége

Új, kizárólag műanyagok okozta betegség jelent meg a tengeri madaraknál

Egy új, kizárólag műanyagok okozta betegséget fedeztek fel a tengeri madaraknál - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása pénteken.



A londoni Természettudományi Múzeum tudósai szerint a plasztikózisnak nevezett betegségben szenvedő madarak emésztőrendszere a hulladék lenyelése miatt elhegesedett.



A kutatók rámutattak: ez az első feljegyzett példa a kifejezetten műanyagok okozta fibrózisra vadon élő állatoknál. A Journal of Hazardous Materials című szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerint a műanyagszennyezés olyannyira elterjedt, hogy a hegesedés különféle korú madaraknál széles körben dokumentálható.



A betegséget egészen fiatal madaraknál is kimutatták. A tudósok úgy gondolják, hogy ezeket a fiókákat a szülők a táplálék közé keveredett műanyaggal etethették.



A kutatók, köztük a Természettudományi Múzeum munkatársai, Alex Bond és Jennifer Lavers, az ausztráliai Lord Howe-szigetről származó barna vészmadarakon tanulmányozták a lenyelt műanyag mennyisége és a gyomor első részének állapota közötti kapcsolatot.



Megállapították, hogy minél több műanyagot nyelt le egy madár, annál több heg keletkezett az emésztőrendszerében. Az apró műanyagdarabok begyulladhatnak, a tartós gyulladás következtében pedig a szövetek hegesedhetnek és eltorzulhatnak. A betegség a gyomor első részében található csöves mirigyek fokozatos leépüléséhez vezethet. A károsodás miatt a madarak sebezhetőbbé válhatnak a fertőzésekkel és parazitákkal szemben, nehezebbé válhat a táplálék megemésztése és a vitaminok felszívódása, megállhat a növekedés, illetve elpusztulhat az állat.



A tudósok megfigyelték, hogy a madarak gyomrában talált természetes anyagok, mint például a habkő, nem okoztak hasonló problémákat.



Bár a szakértők csak egy madárfajt vizsgáltak a világ egy adott részén, valószínűnek tartják, hogy több faj is érintett lehet, ezért további kutatásokra van szükség a plaszticózis elterjedtségének felderítésére. Mivel a műanyagszennyezés csak az elmúlt évtizedekben jelent meg problémaként, eddig nem vizsgálták széles körben hatásait.