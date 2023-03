Világvége

Az ohiói vegyi katasztrófa hosszú távú egészségügyi kockázatokat rejthet magában

Az ohiói East Palestine város levegőjében lévő szennyező anyagok hosszú távú egészségügyi kockázatokat hordozhatnak - állították szerdán a Texas A&M és a Carnegie Mellon Egyetem tudósai. Értékelésük ellentétben áll az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) biztosítékával, miszerint a szennyezés nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot.



Dr. Albert Presto, a Carnegie Mellon Egyetem docense szerdán a CNN-nek nyilatkozva elmondta, hogy az East Palestine-i helyzet nem jelent "azonnali egészségügyi problémát", de ettől még hosszú távú kockázatokat jelenthet, mivel a kutatók nem tudják megmondani, hogy a veszélyes vegyi anyag koncentrációja meddig marad fenn. Hozzátette, hogy a város lakói "állandó kapcsolatban" vannak a szennyező anyagokkal, és nincs világos kép arról, hogy ez a szintű expozíció mit jelent a lakosság egészségére nézve.



Az ohiói város levegője február elején szennyeződött, miután a Norfolk Southern tehervonatának 38 vagonja kisiklott, és kiömlött a szállított veszélyes anyag. A baleset több napon át tartó tüzet okozott, és felerősítette a vegyi szennyezés levegőben való terjedését, ami a környékbeli lakosok kötelező evakuálását eredményezte. Az EPA különböző vizsgálatokat és méréseket végzett az érintett területen, és azt állította, hogy a helyi lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.



A Texas A&M és a Carnegie Mellon a múlt héten Twitter-bejegyzésben ismertette független értékelését. A tudósok azt állítják, hogy az EPA által összeállított adatokat használták fel, és megállapították, hogy az East Palestine-i levegőben talált 50 vegyi anyagból kilenc meghaladta a régióra jellemző normát. A jelentés különösen az akroleint emeli ki, egy mérgező anyagot, amelyet a növények, algák, rágcsálók és mikroorganizmusok ellen használnak.



Az EPA a két egyetem jelentésében szereplő állításokra úgy reagált, hogy elutasította a vélt kockázatokat. Az ügynökség szóvivője hétfőn a CNN-nek elmondta, hogy a jelentés "élethosszig tartó expozíciót, azaz körülbelül 70 éven át tartó folyamatos expozíciót" feltételezett a káros hatások megjelenéséhez. Hozzátették: "Az EPA nem számít arra, hogy ezeknek a vegyi anyagoknak a szintje közel sem marad ilyen magas".



Dr. Ivan Rusyn, a Texas A&M University Superfund Research Center igazgatója, az elemzést készítő csoport tagja szerdán a CNN-nek azt mondta, hogy "minden oldalnak igaza volt", mivel mindkét félnek egyszerűen csak tovább kell figyelnie a helyzetet, és "jobban kell kommunikálni az eredményeket".