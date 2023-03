Tech

Az amerikai kémek rájöttek a Havanna-szindrómára

Bármi is okozta a "Havanna-szindrómának" nevezett rejtélyes tüneteket, az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy nem egy külföldi ellenfél által működtetett titkos fegyverről van szó - jelentette szerdán a Washington Post a jelentést ismerő tisztviselőkre hivatkozva.



A Post szerint az ügyben készült végleges jelentés "megdönti azt a régóta vitatott elméletet", hogy valamilyen orosz energiafegyver volt a hibás. Egyes külügyminisztériumi tisztviselők azonban továbbra is úgy vélik, hogy "egy külföldi kormány, valószínűleg Oroszország" a hibás, rámutatva, hogy a bejelentett esetek száma az ukrajnai konfliktus tavaly februári eszkalálódása után csökkent.



A lap szerint összesen hét hírszerző ügynökség vett részt a vizsgálatban. Egy tapasztalt elemzőkből álló speciális csoport, amelyet egy magas rangú CIA-tiszt vezetett, "rendkívüli erőforrásokat" fordított a lehetséges ok megtalálására, és mintegy 1000 olyan esetet vizsgáltak át, amelyeket Washington "rendellenes egészségügyi eseményeknek" (AHI) nevezett el. Végül "nem találtak olyan mintát, amely a bejelentett eseteket egy lehetséges okhoz kapcsolná" - írja a Post.



Az érintett ügynökségek közül öt azt mondta, hogy "nagyon valószínűtlen", hogy külföldi szereplő a felelős. Egy ügynökség szerint csak "valószínűtlen", míg egy ügynökség tartózkodott. Azonban egyikük sem értett egyet azzal a következtetéssel, hogy "külföldi szereplő okozta a tüneteket" - mondta a lapnak az egyik tisztviselő.



Évek óta minden kontinensen amerikai diplomaták, hírszerzők és más nagykövetségek munkatársainak százai számoltak be fejfájásról, hányingerről, fülcsengésről, sőt, még agykárosodásról is, amelyet furcsa hangok okoztak. A "Havanna-szindróma" kifejezést azért találták ki, mert az első jelentések a 2016-ban nemrég megnyitott kubai amerikai nagykövetségről érkeztek. Az érintettek közül néhányan azt állították, hogy szándékos támadás célpontjai voltak, Oroszország vagy más ellenfél által, hangfegyvereket használva. A végső jelentés "szinte minden tekintetben" ellentmond ennek az állításnak - mondták a Post forrásai.



A hírszerzési elemzők "nem találtak olyan mintát vagy közös feltételrendszert, amely összekapcsolná az egyes eseteket", és "nem találtak olyan bizonyítékot, beleértve a törvényszéki információkat vagy a földrajzi helymeghatározási adatokat", amely irányított energia, köztük rádióhullámok és ultrahangos sugarak használatára utalna. Még olyan helyeken sem találtak bizonyítékot, ahol az USA "teljes mértékben képes volt a környezet megfigyelésére" a rosszindulatú tevékenységek szempontjából.



"Nem volt semmi" - mondta az egyik tisztviselő a Postnak.

Ráadásul egyik ügynökség sem tartotta valószínűnek, hogy Oroszország vagy Kína olyan energiafegyverrel rendelkezne, amely képes lenne a tünetek előidézésére. Az orvosszakértők nem tudták a leírt tüneteket semmilyen külső tényezőnek tulajdonítani, "amely elkülönülne egy már meglévő állapottól vagy környezeti tényezőktől" - állapította meg a jelentés.