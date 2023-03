Katasztrófa

Török-szíriai földrengés: meghaladta az 50 ezret a halálos áldozatok száma

Meghaladta az 50 ezret a február 6-ai földrengések halálos áldozatainak száma Törökországban és Szíriában. Mindeközben a török lakosság attól tart, hogy az ország más pontját is érheti hasonló pusztítás.



A katasztrófavédelem vasárnapi adatai szerint Törökországban legkevesebb 44 374 ember vesztette életét a szerencsétlenségben, míg Szíriában 5951 halálesetet regisztráltak, így a halottak egyesített száma elérte az 50 235-öt.



A sebesültek száma csak Törökországban több mint 115 ezer.



Murat Kurum török városfejlesztési miniszter a dél-törökországi Hatay tartományban tartott keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy komoly városrendezést terveznek a 16 millió lakosú Isztambul, amely a törésvonalak közelében fekszik.



Elmondta: Isztambulban 1,5 millió ingatlant kell "átköltöztetni" a metropolisz más részeire. Erre a célra a nagyváros európai és ázsiai oldalán is kijelöltek már egy-egy területet - mondta.



Hulusi Akar török védelmi miniszter ugyanezen a sajtótájékoztatón azokat a híreszteléseket is érintette, amelyek szerint Szíriából Törökországba újabb elvándorlási hullám indult volna. Leszögezte: semmi ilyesmi nem történt.



A török lakosság február 6. óta fokozott figyelemmel kíséri még a kisebb földrengésekről szóló híradásokat is.



Múlt pénteken a közép-törökországi Konya tartományban 4,3-as erősségű földmozgás történt. A lakosságot nagy meglepetésként érte a rengés, hiszen a térséget tartják Törökország legkevésbé veszélyes régiójának, és február 6. után sokan pontosan ennek tudatában települtek át oda.



Szombaton a szintén közép-törökországi Nigde tartományban következett be 5,3-as erősségű földrengés, ami ugyancsak félelmet váltott ki az ország lakosságában.



Hétfő este nyugaton, az Izmiri-öbölben, Izmir tartomány Foca körzetének partjainál 4,1-es erősségű rengés rázta meg a környéket. Egyesek ijedtükben az autójukban vagy a város valamelyik parkjában, sátorban töltötték az éjszakát.



Kedden a közép-törökországi Kayseri tartomány Incesu körzetében észleltek 4,4-es erősségű földmozgást.