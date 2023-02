Baleset

Újabb vonat siklott ki az ohiói vegyianyag-katasztrófa után

Kisiklott egy vonat szombaton az észak-karolinai Lexingtonban, az Egyesült Államokban - erősítette meg a Norfolk Southern vasúttársaság. Az incidens alig néhány héttel azután történt, hogy az Ohio állambeli East Palestine-ban egy másik, szintén a vasúttársaság által üzemeltetett tehervonat lesodródott a sínekről, ami súlyos mérgezőanyag-szivárgást okozott.



A Lexingtonban történt incidens a jelek szerint sokkal kisebb mértékű volt, a Norfolk Southern szóvivője a Fox Newsnak elmondta, hogy a vonat 132 kocsija közül csak "egy kerék" siklott ki egyetlen kocsin.



"Nem érkezett jelentés veszélyes anyaggal kapcsolatos helyzetről vagy a lakosságot fenyegető veszélyről" - mondta a vállalat képviselője, hozzátéve, hogy a vonat személyzete sértetlen maradt.



A szóvivő azonban megjegyezte, hogy a kisiklás miatt még szükség lesz "takarítási" munkálatokra, amelyek elvégzésére további személyzetet vezényelnek Lexingtonba.



Az incidens miatt az amerikai média szerint leállt a forgalom és számos személyvonat késett.



Eközben folytatódik a takarítás East Palestine-ben, ahol február 3-án 38 vagon, köztük 11 vinil-kloridot és más veszélyes anyagokat tartalmazó vagon siklott ki a sínekről, ami súlyos tüzet és vegyianyag kiömlését okozott. A baleset helyszínén ellenőrző égést kellett végrehajtani, hogy megakadályozzák a robbanást, mivel a vinil-kloridot tartalmazó tartályok egyikében a hőmérséklet kezdte elérni a veszélyes szintet.



Az állami és szövetségi hatóságok ragaszkodtak ahhoz, hogy a levegő és a víz biztonságos a környéken lakók számára. Néhány helybéli azonban arról számolt be, hogy a baleset után rosszul érezte magát. A hét elején az ohiói természeti erőforrások minisztériuma szerint legalább 45 ezer állat, köztük minden vízi élőlény elpusztult a kisiklás ötmérföldes (8 kilométeres) körzetében.



Pénteken East Palestine lakói csoportos keresetet nyújtottak be a Norfolk Southern ellen, amelyben a vasúttársaságot "közveszélyes magatartással" vádolják, és többek között büntető kártérítést, orvosi megfigyelésre szolgáló alap létrehozását, új vizsgálati és tisztítási eljárásokat követelnek.



Joe Biden amerikai elnököt azért érte támadás, mert a héten East Palestine helyett az ukrán fővárosba, Kijevbe utazott. "Jelen pillanatban nem" - mondta Biden arra a kérdésre, hogy tervezi-e, hogy ellátogat Ohióba. East Palestine polgármestere, Trent Conaway ragaszkodott ahhoz, hogy az államfő döntése "a legnagyobb pofon volt, ami azt mutatja, hogy most rögtön nem törődik velünk". A közösséget Donald Trump is meglátogatta, aki "szörnyűnek" nevezte Biden viselkedését, és biztosította a helyieket, hogy "nem felejtették el" őket.