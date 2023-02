Járvány

A WHO riadót fúj a madárinfluenza miatt

A globális egészségügyi megfigyelőszervezet aggasztónak nevezte a helyzetet, miután híre ment, hogy Kambodzsában egy lány meghalt, miután elkapta a vírust. 2023.02.25 17:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetést adott ki a madárinfluenza (H5N1) kambodzsai megbetegedéseinek közelmúltbeli megugrása miatt. A délkelet-ázsiai ország hatóságai nemrég arról számoltak be, hogy két személy elkapta a betegséget, és az egyikük végül belehalt.



Dr. Sylvie Briand, a WHO járványügyi és világjárványügyi készültségért és megelőzésért felelős igazgatója pénteken egy virtuális tájékoztató során újságíróknak nyilatkozva "aggasztónak" nevezte a vírus terjedésének legújabb tendenciáit. Azt is elmondta, hogy a szervezet felülvizsgálja globális kockázatértékelését.



"A WHO komolyan veszi a vírus okozta kockázatot, és fokozott éberségre szólít fel minden országot" - jegyezte meg a tisztviselő.



Briand szerint a madarakat érintő megbetegedések növekvő száma mellett hasonló helyzet figyelhető meg az emlősöknél, köztük az embereknél is.



Csütörtökön a kambodzsai hatóságok arról számoltak be, hogy egy 11 éves kislány madárinfluenzában meghalt, és az apja is pozitív lett. Kapcsolatukat jelenleg is vizsgálják.



Az esetet kommentálva Briand rámutatott, hogy még nem világos, hogy valóban történt-e emberről emberre történő átvitel, vagy a két személy csupán azért kapta el a vírust, mert "azonos környezeti körülményeknek voltak kitéve", azaz szoros kapcsolatban álltak fertőzött madarakkal vagy más állatokkal.



A WHO képviselője újságíróknak elmondta, hogy a szervezet szoros kapcsolatban áll a kambodzsai hatóságokkal az esetleges friss információkért.



Bár a H5N1 vírus már több mint két évtizede ismert, 2020-ban megjelent egy új, 2.3.4.4b kládnak nevezett törzs, amely az elmúlt hónapokban rekordszámú halálesetet okozott a vadon élő madarak és a házi baromfik körében egyaránt.



Az eddig összegyűjtött adatok arra utalnak, hogy az új altípus jellemzően nem okoz jelentős megbetegedést az emberekben. A WHO eddig mindössze féltucatnyi, többnyire enyhe megbetegedésről tud.



A szervezet e hónap elején a H5N1 által az emberekre jelentett kockázatot alacsonyra minősítette.



Ennek ellenére a globális egészségügyi felügyelet már most fokozza a felkészültségi erőfeszítéseket, és megjegyzi, hogy számos vírusellenes szer, valamint 20 engedélyezett vakcina áll rendelkezésre, ha a helyzet romlana.



A WHO szerint 2003 januárja és 2023 januárja között összesen 868 emberi fertőzéses esetet jelentettek a madárinfluenza különböző törzseivel kapcsolatban, amelyek közül 457 halálos kimenetelű volt.