Állatvédelem

Halak hullottak az égből ott, ahol eső is ritkán esik

Egy távoli ausztráliai település lakói meglepődtek egy figyelemre méltó időjárási jelenségen, ami ugyan szokatlan, de nem teljesen példa nélküli.



A Tanami-sivatag északi peremén, Katherine-től mintegy 560 kilométerre délnyugatra fekvő Lajamanu településen egy intenzív csapadékhullás közepette az égből halak potyogtak.



Hasonló esetek már korábban is történtek, Lajamanuban 2010-ben, és korábban 2004-ben és 1974-ben is feljegyeztek ilyet.



Az időjárás-szakértők szerint az ilyen eseteket tornádóhoz hasonló hatalmas felhőszakadások okozhatják, amelyek a víz mellett halakat (és más vízi élőlényeket is) felszippantanak, majd több száz kilométerre arrébb szétszórják.



A halak mérete körülbelül "két ujjnyi" volt, és még életben voltak.