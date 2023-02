Földmozgás

Román szeizmológusok a következő hetekben is sok földrengésre számítanak

Román szakértők a következő hetekben is sok földrengésre számítanak Vrancea térségében, amely aktív szeizmikus zónának számít - adta hírül csütörtökön a román média.



Alexandru Tiganescu, a román Országos Földtani Intézet szakembere egy csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a rengések száma az elmúlt napokban csökkent valamelyest a régióban, de az erősségük kevésbé mérséklődött. Közölte, hogy ma reggel is volt egy 3,9-es erősségű földmozgás.



A szakember azt követően nyilatkozott, hogy a dél-romániai Olténia régióban az elmúlt napokban 540 kisebb erejű földrengés volt. Ezek közül a legnagyobb, 5,7-es erősségű február 14-én történt. Akkor a legjobban a Gorj megyei Zsilvásárhelyen (Targu Jiu) és Olténia régióban ijedtek meg az emberek, hiszen kémények dőltek le, a lehulló téglák pedig autókat rongáltak meg. Craiován az áruházak polcairól palackok estek le, az emberek Olténia számos településén kirohantak az épületekből.



A román kormány a február 6-i törökországi földrengést követően jelentette be: több mint félmilliárd eurót fordít az uniós finanszírozású helyreállítási programban az épületek megerősítésére. Cseke Attila fejlesztési miniszter akkor elmondta, hogy az általa vezetett szaktárca 100 település 238 veszélyeztetett épületének biztonságossá tételére kötött finanszírozási szerződést 441 millió euró értékben.



A román kormány szerdai ülésén határozott arról, hogy 51,5 millió lej (3,9 milliárd forint) támogatásban részesülnek a kormány tartalékalapjából a Gorj megyei önkormányzatok, amelyek földrengés veszélyeztette oktatási intézmények konszolidációjára használhatják fel a támogatást. Összesen 14 iskolát, egy óvodát és egy iskolai tornatermet tesznek biztonságossá ebből a pénzből.