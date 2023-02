Mi történik? Egy szélességi körön rázkódik a föld

A Richter-skála szerinti 7,2-es erősségű földrengés rázta meg csütörtök hajnalban Kína és Tádzsikisztán határát (2023-02-23 00:37:41.0 UTC). Az epicentrum körülbelül 82 km-re volt a legközelebbi kínai határtól, és erősen érezhető volt Kína nyugati Hszincsiang régiójában, beleértve Kashgart és Artuxot is. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Már több 4-esnél is erősebb utórengés követte.

Úgy tűnik, hogy a Törökország alatti Arábiai-lemez vezethette a lökéshullámokat az lemezhatárokhoz, amely miatt kipattant a mai rengés. A rossz hír, hogy az indiai lemez is átveszi ezt a mozgást, Himalája felkészülhet!

The #Arabian plate beneath #Turkey might have led movement of shock along the border of Arabian & #Eurasian plate below #Tajikistan.

This isn't a good news because the next is #Indian plate beneath #Himalayas.#NGRI warnings need to taken seriously now. Prevention always better. pic.twitter.com/YP9jq5XpOz