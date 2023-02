Földmozgás

Erős földrengés rázta meg hajnalban Kína és Tádzsikisztán határát - videók

A Richter-skála szerinti 6,8 erősségű földrengés pattant ki csütörtök hajnalban Kína és Tádzsikisztán határán (2023-02-23 00:37:41.0 UTC). Az epicentrum körülbelül 82 km-re volt a legközelebbi kínai határtól, és erősen érezhető volt Kína nyugati Hszincsiang régiójában, beleértve Kashgart és Artuxot is. Áldozatokról nem érkezett jelentés. Már több 4-esnél is erősebb utórengés követte - írta a Facebookon az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

#Tajikistan May Allah protect our brothers and sisters in Tajikistan after an earthquake of 7.2 hit the country. Prayers from Pakistan #Tajikistan #زلزال #earthquake pic.twitter.com/QgMIt74kdP — Faiz (@Faizi141) February 23, 2023

More Videos Strong 7.1-magnitude earthquake hits eastern #Tajikistan, near the border with China an Hour ago.



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/2q8hknOZk9 — Disaster News (@Top_Disaster) February 23, 2023