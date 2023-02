Török-szíriai földrengés

Életben van a 15 éves fiú, akit a romok alatt kellett hagynia a magyar mentőcsapatnak

Ali egyik lába sajnos soha többé nem fog működni, de három lánytestvérével és anyukájával kezd majd neki az új életének.

Vannak csodák és most egy ilyen csodát élünk át török mentőcsapat tagjaival közösen - írta a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán. A mentőcsapat néhány nappal ezelőtt számolt be arról, hogy minden erőfeszítésük ellenére nem tudtak megmenteni egy 15 éves Ali nevű török fiút, "élet és halál között lebegve kellett magára hagyni".



Ám a török mentőcsapat vezetője most közölte: Ali életben van.



A szolgálat a posztban azt írta: a mentőcsapat-vezető háláját fejezte ki a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatnak a Törökországban végzett erőfeszítéseiért és Ali mentésében való részvételért. Güclü Rize csapatvezető hangsúlyozta, hogy nekik nem volt elegendő keresési kapacitásuk, hiszen hatalmas területet érintett a katasztrófa, viszont volt nehézgépes támogatásuk a mentéshez és így kiegészítették egymást.



Ali mindenkinél jobban akart élni és túlélte a lehetetlent - fogalmaztak.



"Ali erősebb volt, mint ahogy bárki hitte és volt ereje kivárni a nemzetközi szakmai szabályrendszer által ASR4-nek nevezett második mentési fázist és inkább már ASR 5-nek nevezett részt, amikor már munkagépek bontják el az épületeket és úgy igyekeznek életeket menteni. Ő az életet választotta és a török hadsereg, valamint a török mentőcsapat közreműködésével kimentették", írták a posztban.



A fiú egyik lába soha többé nem fog működni, de három lány testvérével és édesanyjával kezd majd neki az új életének. Ali a tervek szerint nyáron Magyarországra látogat majd.