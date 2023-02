Állatvédelem

Újabb bálnatetemet találtak az Egyesült Államok keleti partvidékén

Újabb kifejlett nősténybálna tetemét vetette partra az óceán New Yorknál ütközésre utaló sérülésekkel, a tengeri emlőst pénteken találták meg Queens partszakaszán.



A 7,5 méteres, 7 tonna körüli súlyú csukabálna sérülései - törések és vágásos sebek - arra utalnak, hogy hajóval ütközött össze - közölte az Atlanti Tengermegőrzési Társaság (Atlantic Marine Conservation Society).



A tengeri emlősök védelmével foglalkozó civil szervezet adatai szerint december óta ez már az ötödik bálnatetem, amit New Yorknál találtak, a New Jersey-partszakasszal kibővített térségben pedig már a tizenkettedik. December 1-je óta az Egyesült Államok teljes keleti partvidékén összesen huszonhárom állatot vetett partra az óceán.



Legutóbb hétfőn New Jersey partján egy csaknem 11 méteres púpos bálnát, más néven hosszúszárnyú bálnát találtak. A csaknem 15 tonna súlyú fiatal nősténybálna hajóval ütközött - állapította meg a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (National Oceanographic and Athmospheric Administration). A pénteken nyilvánosságra hozott vizsgálat eredményéből ugyanakkor nem derült ki, hogy az állat élt-e még, amikor vízi járműnek ütközött, vagy már a tetemét ütötte el egy hajó.



A hosszúszárnyú bálnát az Egyesült Államokban veszélyeztetett fajként tartják nyilván, amelynek példányai előszeretettel táplálkoznak az Egyesült Államok keleti partjához közeli, táplálékban gazdag vizekben.



Az elmúlt években megnőtt az Egyesült Államok keleti partján talált bálnatetemek száma. Az óceánkutatási hivatal 2016 óta vizsgálja a jelenség okait. A szervezet decemberben tartott tájékoztatót az eddigi eredményekről, kizárva, hogy összefüggés lenne a bálnákat ért balesetek és a part közelébe telepített szélerőművek egyre nagyobb száma között.



A Florida és Maine állam közötti partvidéken 2016 óta 178 bálnatetemet találtak, ezek felén sikerült boncolást elvégezni, és ezek 40 százaléka mutatta emberi behatás nyomait, azaz hajóval vagy halászeszközzel találkozást - áll a hivatalos jelentésben.