Török-szíriai földrengés

Szíria: kiújultak a fegyveres összecsapások a földrengés sújtotta térségben

Kiújultak a fegyveres összecsapások péntekre virradóra Szíria lázadók uralta északnyugati térségében az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint.



A térséget sújtó, több ezer áldozattal járó február 6-i földrengés óta először jelentettek harcokat a kormányerők és a lázadó milíciák között. A szíriai polgárháború eseményeit megfigyelő civil szervezet közölte: a kormányerők a lázadók kezén lévő, Aleppó tartománybeli Atáribot vették ágyútűz alá, és tűzharcot jelentettek az Idlib tartománybeli Szárákibból is. Összecsapások törtek ki a közép-szíriai Hama tartományban lévő két település térségében is.



Az OSDH értesülése szerint Atáribban és környékén 235 halálos áldozata van a február 6-i, Törökország déli és Szíriai északnyugati részét sújtó, 7,7 és 7,6 erősségű földrengéseknek. Az ENSZ adatai szerint az ország északnyugati részén összesen több mint 4400 halottról tudni. A földrengések a két országban több mint 40 ezer ember halálát okozták.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) súlyos aggodalmát fejezte ki az Északnyugat-Szíriában élők miatt, ahol a földrengés kárvallottjai még mindig nem jutottak elegendő segítséghez.



Az itt lakó mintegy négymillió ember nagy része már a földrengés előtt is nehéz körülmények között élt, és folyamatosan humanitárius segélyekre szorult.