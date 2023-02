Erősebb földrengés rázta meg a Kvarner-öblöt Horvátországban

A Richter-skála szerinti 4,8-as erősségű földrengés rázta meg a Kvarner-öblöt csütörtökön délelőtt Horvátországban - közölte a horvát szeizmológiai intézet.



A földrengés epicentruma néhány kilométerre volt Bascanska Dragatól, Krk szigetén. A földmozgást az egész tengermelléken, és Horvátország középső részén is érzékelte a lakosság. Nagyobb károkról nem érkeztek jelentések.



A szemtanúk közlései szerint a földmozgás legfeljebb 15 másodpercig tartott.



Tomislav Fiket szeizmológus elmondta: a Kvarner-öböl szeizmikusan aktív terület, és gyakoriak a földrengések.



Hozzátette: a térségben az elmúlt években is földrengések sorozatát regisztráltak, azonban hosszú idő után ez a korábbiaknál lényegesen nagyobb erősségű földmozgás volt. Ennél nagyobbat utoljára 1916-ban jegyzetek fel, 5,8-as erősségűt a tengermellék-fensíki Vinodol járásban - fogalmazott a szakértő.

#Earthquake 21 km S of #Crikvenica (#Croatia) 4 min ago (local time 10:47:45). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oNJXVutUV5 pic.twitter.com/6xGhy6H496