Klímaváltozás

Rekordalacsony a tengeri jég az Antarktiszon

Rekordalacsony szintre süllyedt az Antarktisz körüli tengeri jég felülete, a tudósok saját bevallásuk szerint még sohasem láttak ilyen szélsőséges helyzetet - írta a The Guardian brit napilap online kiadása szerdán.



A jég kiterjedése várhatóan még tovább csökken, mielőtt az idei nyári olvadási szezon véget ér.



Az éghajlatváltozás hatása az északi sarkvidéki tengeri jég olvadásában egyértelműen kimutatható az 1979-ig visszanyúló feljegyzésekből. Azonban az antarktiszi jég évről évre sokkal változékonyabb, ami eddig megnehezítette a globális felmelegedés hatásának észlelését ebben a térségben.



Ugyanakkor az antarktiszi tengeri jég figyelemre méltó csökkenése az elmúlt hat évben azt jelzi, hogy az óceánban jelenleg tapasztalható rekordmennyiségű hő és az időjárási mintákban bekövetkezett változások miatt az éghajlati válság végül itt is megmutatkozik.



A tudósok egy ideje már aggódnak az antarktiszi jég miatt. Az éghajlati modellek már 2014-ben azt sugallták, hogy a kontinensen található óriási nyugat-antarktiszi jégtakaró (WAIS) pusztulásra van ítélve a globális felmelegedés miatt.



A tengeri jég egyre nagyobb mértékű csökkenése miatt a hullámok elérik a jégtakarókat és a gleccsereket, felgyorsítva szétesésüket és olvadásukat - figyelmeztettek a kutatók. Egy nemrégiben készült tanulmány a nyugat-antarktiszi jégtakaró fokozatos pusztulását jelezte előre arra az esetre, ha a globális átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladná az egy Celsius-fokot - ami már megtörtént. Ezzel együtt a tenger szintje négy métert emelkedhet.



"A kontinentális talapzat, amely egy Németország nagyságú terület, most teljesen jégmentes" - magyarázta Karsten Gohl német sarkkutató a Polarstern (Sarkcsillag) kutatóhajó fedélzetén. "Aggasztó, hogy ez a változás milyen gyorsan ment végbe" - tette hozzá.



"A tengeri jég gyors csökkenése az elmúlt hat évben igen figyelemre méltó, mivel a jégtakaró az azt megelőző 35 évben alig változott" - jegyezte meg munkatársa, Christian Haas.



Az amerikai Országos Hó- és Jégadatközpont tudósai is új rekordot mértek. Elmondásuk szerint az antarktiszi tengeri jég kiterjedése február 13-án 1,91 millió négyzetkilométerre csökkent, ami a korábbi, 2022. február 25-i rekordnál is alacsonyabb.



A tengeri jég az antarktiszi nyár folyamán elolvad, majd az ősz beköszöntével ismét hízásnak indul. "Az elmúlt években február 18-a és március 3-a között mérték az éves minimumot, így további csökkenés várható" - mondták az központ kutatói.