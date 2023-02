Katasztrófa

Török-szír földrengés: átlépte a 40 ezret a halálos áldozatok száma

Kedden átlépte a 40 ezret a február 6-i törökországi földrengések halálos áldozatainak a száma.



Recep Tayyip Erdogan török elnök kedd este az államfői kabinet ülése utáni sajtótájékoztatóján közölte: Törökországban legkevesebb 35 418 ember vesztette életét a szerencsétlenségben. Szíriában 5900 halottról tudni.



Erdogan felszólalásában elmondta, hogy a sérültek közül 13 208-at továbbra is kórházban ápolnak. A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint 105 505-en sebesültek meg a múlt hétfői földrengések következtében.



A török államfő rámutatott: minden szakértő egyetért abban, hogy kivételes természeti esemény történt, amellyel a legerősebb atombombák százainak megfelelő energia szabadult fel.



Ismertette, hogy 47 ezer épület és benne 211 ezer ingatlan vagy megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott, és sürgősen el kell bontani.



A török vezető jelezte: március elején már hozzá is látnak 30 ezer épület felhúzásához. Az a céljuk, hogy a földrengés sújtotta régióban egy éven belül annyi minőségi és biztonságos ingatlan építését fejezzék be, amely fedezi a szükségletet - tette hozzá.



Erdogan beszámolt arról is, hogy az AFAD számláján 8,3 milliárd líra (mintegy 155,2 milliárd forint) adomány gyűlt össze a katasztrófa sújtotta dél- és délkelet-törökországi térség számára.



Beszédében kiemelte: a kormányzat az elhunytak hozzátartozóinak első körben 100 ezer líra (mintegy 1,9 millió forint) anyagi segítséget nyújt.



Kedden, a február 6-i szerencsétlenség óta először ült össze Ankarában a török kormányzat. A tanácskozást ezúttal kivételesen nem az államfői palotában, hanem a katasztrófavédelem központjában tartották. Több olyan miniszter, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodik, videóhívás keretében vett részt az ülésen. Az egyetlen napirendi pont a múlt heti földrengéssorozat volt.



Mindeközben kedd délután is újabb túlélőket találtak Törökországban a mentés kilencedik napján.



Az NTV török hírtelevízió összefoglalója szerint Hatay tartomány Antakya körzetében a mentési munkálatok 209. órájában egy apát és lányát hozták fel az egységek a romok alól. A 207. órában Adiyaman tartományban egy 45 éves férfit, valamint egy 12 éves lányt emeltek ki a törmelékek közül. A 206. órában egy 35 éves nőt mentettek ki Kahramanmaras tartomány Onikisubat körzetében.