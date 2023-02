Török-szíriai földrengés

Szívszorító videón, ahogy kimentik a hatéves kislányt, aki 178 órán keresztül volt a romok alatt

A kislány közel hét és fél napot töltött a törmelékek alatt, végül a török hatóságok és önkéntesek egy csoportja hétfőn élve hozta ki a romok alól. 2023.02.14 09:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

178 órát töltött a romok alatt a 6 éves Miray, akit végül sikeresen kimentettek a hatóságok Adiyaman városában, Törökország déli részén - írja a Paraméter.



A kislány közel hét és fél napot töltött a törmelékek alatt, végül a török hatóságok és önkéntesek egy csoportja hétfőn élve hozta ki a romok alól.



Miray-t ezután kórházba szállították, a helyi média arról számolt be, hogy a hatóságok most abban reménykednek, hogy a nővérét is sikerül majd élve megtalálni.