Elképesztő eset

Mi tudható eddig a befagyott alaszkai vizek fölött lezuhant autó méretű objektumról?

Az amerikai-kínai feszültség az elmúlt napokban újabb kiélezett szintet ért el, miután a Biden-féle Fehér Ház megfigyelési aggályok miatt elrendelte egy léggömb lelövését az Egyesült Államok keleti partjainál. A szombati lelövésre azután került sor, hogy Kína hangsúlyozta, az eszköz csupán egy polgári kínai meteorológiai ballon volt, amely letért az útvonaláról. 2023.02.11 21:35 ma.hu

Az amerikai védelmi minisztérium pénteken megerősítette, hogy egy "nagy magasságban lévő objektumot" lőttek le Alaszka befagyott felségvizei felett, miután katonai tisztviselők megállapították, hogy az eszköz "fenyegetést jelentett a polgári repülés biztonságára".



A lezuhanás hírét először John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője erősítette meg, majd később Pat Ryder dandártábornok, a Pentagon szóvivője tartott utólagos tájékoztatót a legfrissebb ismert részletekről.



A Biden-kormányzat hivatalos megjegyzéseiből kiderült, hogy az azonosítatlan objektumot először csütörtök este észlelték, és hogy a hivatalos kilövési parancsot Joe Biden amerikai elnök adta ki péntek kora reggel. Az objektumot csak nagyjából 13:45-kor (ET) lőtték le hivatalosan.



A korábban lezuhant kínai léggömbbel ellentétben a tisztviselők aláhúzták, hogy a magasban lévő tárgy "sokkal kisebb" volt, és úgy tűnt, hogy akkora, mint egy kisebb autó.



"Az objektum 40 ezer láb magasságban repült, és veszélyt jelentett a polgári repülés biztonságára" - mondta Kirby újságíróknak a pénteki tájékoztatón, hozzátéve, hogy a tisztviselőknek nem volt "kapcsolatfelvétele" Kínával a fejlemény miatt.



Az amerikai hatóságoknak egyelőre fogalmuk sincs arról, hogy az eszköz melyik szervezet tulajdonában van, vagy hogy milyen jellegű volt.

Kirby aláhúzta, hogy az USA "azért nevezi ezt tárgynak, mert jelenleg ez a legjobb leírásunk".



Az amerikai hadsereg az alaszkai Elmendorf légibázist hívta segítségül a művelethez, amelynek során először vadászpilóták repültek el a tárgy mellett, és arra a következtetésre jutottak, hogy az eszköz pilóta nélküli. A tisztviselők szerint semmi nem utalt arra, hogy az eszköz manőverező volt.



Végül az Elmendorf bázis egyetlen F-22-es vadászrepülőgépét vetették be a műveletben, ami a második olyan eset volt, amikor a repülőgép-típus részt vett egy levegő-levegő harci bevetésen. Egy AIM-9X Sidewinder rakétát használtak, amely először 1956-ban állt szolgálatba.



Egy órával a tárgy hivatalos leszedése előtt a Szövetségi Légügyi Hivatal ideiglenes repülési korlátozást rendelt el az alaszkai Deadhorse körüli légtérben. Az ügynökség gyakorlatilag arra figyelmeztetett, hogy minden olyan repülőgépet, amely nem tartja be az utasítást, a tisztviselők "elfoghatnak, visszatarthatnak és kihallgathatnak".



A mentési művelet már folyamatban van; a tisztviselők azonban nem adtak időpontot arra vonatkozóan, hogy a tárgyat mikor tudják kiemelni a befagyott alaszkai vizekből.



Arra a kérdésre, hogy van-e valami megjegyzése a pénteki zuhanásról, az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy az incidens "sikeres volt".

Megjegyzendő, hogy Biden gyors válasza a magasban lévő objektummal kapcsolatban elhalványult ahhoz képest, amit a hétvégén a Dél-Karolina partjainál lelőtt kínai léghajó kapcsán adott. Bident széles körben bírálták késedelmes válasza miatt.



Az ügyben tájékoztatták többek között Justin Trudeau kanadai miniszterelnököt, Anita Anand kanadai védelmi minisztert és a Szenátus hírszerzési bizottságának munkatársait.



"Tájékoztattak az ügyről, és támogattam az intézkedésre vonatkozó döntést" - írta Trudeau egy Twitter-bejegyzésben. "Katonaságunk és hírszerző szolgálataink mindig együtt fognak működni, többek között az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokságon keresztül, hogy az emberek biztonságban legyenek".



Hasonlóképpen Anand megismételte, hogy mind a kanadai fegyveres erők, mind a nemzetvédelmi minisztérium egyeztetni fog az amerikai tisztviselőkkel, hogy "biztosítsák az észak-amerikai légtér védelmét".