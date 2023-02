Novák Katalin együttérzéséről biztosította a földrengés szír áldozatainak hozzátartozóit is

Török-szíriai földrengés

Novák Katalin köztársasági elnök együttérzéséről biztosította a földrengés szír áldozatainak hozzátartozóit is.



Pénteken közzétett Facebook-posztjában a magyar államfő kiemelte, Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke mellett a szíriai egyházi vezetőknek is részvétét fejezte ki a már több mint húszezer halálos áldozatot követelő földrengést követően.



A köztársasági elnök levelében biztosította az egyházi vezetőket Magyarország és a magyarok együttérzéséről is.



Novák Katalin a közösségi médiában méltatta a magyar önkéntes mentőalakulatok munkáját is, amelyek több ember életét mentették meg a katasztrófát követően.



"A magyar mentőcsapatok már sok emberéletet megmentettek, köszönöm áldozatos munkájukat! Isten óvja a sebesülteket és az áldozatok családjait!" - írta bejegyzésében az államfő.