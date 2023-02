Világvége

Újabb végzetes földrengésre figyelmeztet egy szeizmológus

Hamarosan újabb 7-es erősségű földrengés következhet be Nyugat-Törökországban - figyelmeztet Dogan Perincek szeizmológus, megjegyezve, hogy a Márvány-tengeren végzett megfigyelései szerint ez bármikor bekövetkezhet.



A szakértő a RIA Newsnak nyilatkozva kijelentette, hogy a Canakkale kikötőváros körüli térségben körülbelül 250 évente történnek hatalmas földrengések. A legutóbbi Perincek szerint 287 évvel ezelőtt volt, ami azt jelenti, hogy "eljött az idő".



"Az elmúlt tíz napban fokozott szeizmikus aktivitást regisztráltam Canakkale-ban a Márvány-tenger irányából. Több mint tíz éve foglalkozom az ország szeizmikus tevékenységének napi szintű megfigyelésével és elemzésével speciális térképek segítségével. Három éve már, hogy földrengést jósolok Canakkale-ban" - mondta a tudós.



Figyelmeztetése azután hangzott el, hogy hétfőn pusztító földrengéssorozat rázta meg Törökország délkeleti részét és Észak-Szíriát. Egy 7,8-as, majd egy 7,6-os erősségű földrengés, amelyeket egyenként több tucat utórengés kísért, végül több ezer épületet döntöttek le a térségben, több ezer halottat és még több sérültet hagyva maga után.



Csütörtök este a török egészségügyi minisztérium 17 406-ra frissítette a halálos áldozatok számát, és 71 866 embernek vannak dokumentált sérülései a rengések következtében. A szíriai hatóságok 1347-re teszik a halottak számát, míg a nyugat által támogatott lázadók további csaknem 1800 halottról számoltak be az általuk ellenőrzött területeken.



Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint a katasztrófa végső soron akár 23 millió ember életére is hatással lehet a térségben, különösen Szíriában, amely már így is szenved az évtizedes fegyveres konfliktustól és a harcok alatt széteső egészségügyi rendszertől, valamint a kiterjedt amerikai szankcióktól.



A mentők eközben folytatják a romok eltakarítását és a túlélők keresését. Több tucatnyi országból érkező csapatok mindkét államban segítenek a helyieknek. Recep Tayyip Erdogan török elnök hivatalosan hétnapos gyászt hirdetett a katasztrófa áldozataiért, amelyet 1939 óta a legsúlyosabbnak nevezett.



Az Orosz Tudományos Akadémia professzora, Alekszandr Gorszkov arra figyelmeztet, hogy az orosz régiót hasonló földrengés érheti, mint Törökországot.