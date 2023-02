Világvége

Nézze meg, hogyan rázkódott a föld Törökországban - videó

Recep Tayyip Erdogan szerdán a dél-törökországi Kahramanmarasban közölte, hogy 8574-re emelkedett a hétfői földrengéssorozat törökországi halálos áldozatainak száma.



Erdogan a Kahramanmarasban felállított sátorvárosban arról is beszámolt, hogy a sebesültek száma 49 133-ra nőtt.



A török államfő elmondta, hogy a mentési munkálatokat az első nap több nehézség hátráltatta, főként, ami a repülőtereket és az utakat illette, de a második napra és mostanra urai lettek a helyzetnek. Elismerte ugyanakkor, hogy az üzemanyag-ellátással továbbra is gondok vannak a katasztrófa sújtotta térségben.



A török vezető beszédében arra kérte a lakosságot, hogy ne üljön fel a provokációknak.



Erdogan Kahramanmaras tartomány után Hatayba is ellátogat.