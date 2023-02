Török-szíriai földrengés

Több mint 11 ezer ember életét oltotta ki a földrengés

Törökországban 8754 megerősített halálos áldozata van a hétfő hajnali földrengésnek - jelentette be szerdán a földrengés sújtotta övezetben Recep Tayyip Erdogan török elnök, így a Szíriában közölt több mint 2200 halálos áldozattal együtt a földmozgás több mint 11 ezer ember életét oltotta ki.



Erdogan a Kahramanmarasban felállított sátorvárosban arról is beszámolt, hogy a sebesültek száma 49 133-ra nőtt. Eddig 6444 összeomlott épületet regisztráltak - tette hozzá.



A török államfő elmondta, hogy a mentési munkálatokat az első nap több nehézség hátráltatta, főként, ami a repülőtereket és az utakat illette, de a második napra és mostanra urai lettek a helyzetnek. Elismerte ugyanakkor, hogy az üzemanyag-ellátással továbbra is gondok vannak a katasztrófa sújtotta térségben.



A török vezető beszédében arra kérte a lakosságot, hogy ne üljön fel a provokációknak, és a katasztrófavédelem tájékoztatását kövesse. "Ma az egység, a szolidaritás ideje van" - húzta alá.



Egyúttal azt üzente a helyieknek, hogy ne aggódjanak, senkit nem hagynak az utcán. Akik igénylik, és nem elégedettek a sátorral, Antalya tartomány és Mersin tartomány hoteleiben tudnak szállást biztosítani a számukra - jelezte.



A földrengések sújtotta dél- és délkelet-törökországi régióban rengeteg ember nem szándékozik elhagyni a helyszínt, mert közeli hozzátartozói még mindig a romok alatt vannak.



A török elnök bejelentette, hogy a károsult családoknak 10 ezer líra (mintegy 192 ezer forint) anyagi támogatást nyújt a kormányzat.



A mentési munkálatok mellett megkezdik a romok eltakarítását is - közölte, majd jelezte: az a céljuk, hogy egy éven belül új házakat építsenek minden érintett tartományban.



Erdogan Kahramanmaras tartomány után Hatayba is ellátogat.