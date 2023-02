Török-szíriai földrengés

Meghaladja a 9500-at a halálos áldozatok száma, a mentők versenyt futnak az idővel

A hétfő hajnali földrengés nyomán Szíriában 2547, Törökországban 7108 halálesetet jelentettek a hatóságok, ezzel a halálos áldozatok száma meghaladja a 9500-at.



A mentők versenyt futnak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A mentési munkálatokat nehezíti a rossz időjárás, Süleyman Soylu török belügyminiszter kedden arra figyelmeztetett, hogy a következő 48 óra kulcsfontosságú lesz. A katasztrófaövezetté nyilvánított dél- és délkelet-törökországi térségben még napközben is csak fagypont közelében alakul a hőmérséklet.



Szerda hajnalban Kahramanmaras tartomány Elbistan körzetében egy kéthónapos csecsemőt sikerült élve kihozni a romok alól, épp a hüvelykujját szopogatta. Nem sokkal később édesanyját is épségben emelték a felszínre.



A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint Törökországban a sebesültek száma 40 910-re emelkedett, míg az összedőlt épületek száma 5775-re nőtt.



Az AFAD eddig 71 ezer családi méretű sátort állított fel a régióban, ahová sok más mellett 300 ezer takarót, 123 ezer ágyat is küldtek.



Az Anadolu török állami hírügynökség információi szerint Törökországban minden szervezetet összesítve 79 110 ember segít a mentési munkálatokban, köztük az a 5309 hivatásos, aki külföldről érkezett a helyszínre.



Recep Tayyip Erdogan török elnök a szerdai nap folyamán a térségbe látogat. Először Kahramanmaras, majd Hatay tartományt keresi fel.



Hatay tartomány Iskenderun körzetében megemelkedett a tenger szintje. A víz elöntötte a part menti területeket, ahol az épületeket kiürítették.



Mindeközben az isztambuli tőzsde szerda délelőtt minden műveletet leállított.



A török hatóságok az első, hétfő hajnali nagyerejű rengés óta közel 700 utórengést regisztráltak.