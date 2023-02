Török-szíriai földrengés

Szijjártó: eddig 16 ember köszönheti az életét a magyar mentőalakulatoknak

Eddig 16 ember köszönheti az életét a magyar mentőalakulatoknak, hamarosan pedig bővül a mentésben résztvevő magyar kontingens Törökországban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.



A tárcavezető azt írta: "éjszaka és reggel is szívszorító hírek érkeztek Törökországból", a földrengés halálos áldozatainak száma megközelíti az öt és fél ezret, a sérülteké pedig a 35 ezret. A kutatási, mentési munkálatok kritikus fázisba érnek, de még mindig van remény arra, hogy túlélőket találnak a romok alatt - mutatott rá.



Közölte: már hat magyar kutató-mentő egység dolgozik Hatay tartományban. "Köszönjük és nagyra becsüljük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Baptista Szeretetszolgálat, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, az Életjel Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és a Református Szeretetszolgálat munkatársainak és önkénteseinek azt az áldozatos munkát, melyet végeztek az elmúlt órákban és napokban" - fogalmazott.



Kiemelte: eddig 16 ember köszönheti az életét, a túlélését a magyar mentőalakulatoknak.



Kitért rá: szerdán a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet egysége is Törökországba érkezett, így délutántól már 156 főből és 28 kutyából áll a mentésben résztvevő magyar kontingens. "Büszkék vagyunk rájuk" - tette hozzá.



Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a Fradi és a Kisvárda utánpótlás focistái jól vannak, csakúgy, mint az a 18 magyar, aki a katasztrófa sújtotta területen tartózkodik.