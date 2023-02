Török-szíriai földrengés

Románia egy második speciális mentőegységet is Törökországba küld

Románia egy második, túlélők keresésére és mentésére kiképzett speciális különítményét (RO-USAR) is Törökországba küldi, hogy segítsen a földrengés áldozatainak mentésében - döntött szerdán a bukaresti kormány.



Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló, az Agerpres hírügynökség által ismertetett határozata szerint az újabb RO-USAR-egységet két sürgősségi szakorvos, két egészségügyi asszisztens és négy keresőkutya is elkíséri Törökországba, a kiküldetéshez szükséges felszerelést az állami tartalékalapból biztosítják.



A szállítást továbbra is a román légierő végzi, a CNSU határozata ugyanakkor felhatalmazza a védelmi minisztériumot arra, hogy segítsen Törökországba juttatni más - az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében támogatást nyújtó - államok mentőcsapatait, eszközeit és felszerelését.



Az első, csaknem hatvan tagú RO-USAR mentőcsapat hétfőn indult Törökországba. Kedden Antakya város egy összedőlt kilenc emeletes épületének romjai alól egy háromtagú családot mentettek ki: a két felnőttet életben találták, őket átadták a mentőszolgálatnak, gyermeküket azonban holtan húzták ki a romok alól, a holttestet a rokonság vette át.



Szerda hajnalban a román mentőcsapatnak kiosztott észak-nyugati részén egy negyven év körüli férfit sikerült élve kihozni a romok alól, és ugyanabban a térségben egy 16 éves, romok alá temetett, életjeleket adó fiúhoz próbálnak eljutni - közölte szerdán a román katasztrófavédelem.