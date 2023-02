Megrázó: a romok alatt szülte meg kislányát egy nő Szíriában

Már több mint ötezer halálos áldozata van a hétfőn reggel pusztító földrengésnek Törökországban és Szíriában. Az áldozatok száma azonban még jócskán nőhet. A sebesültek száma csak Törökországban meghaladja a húszezret. Egy asszony a romok alatt szülte meg gyerekét Szíriában.



A várandós nőnél a földrengés közben indult be a szülés, míg végül a romok alatt szülte meg gyermekét, de a szülés után meghalt.

⚠️ BREAKING: Baby born under earthquake rubble has been rescued in Aleppo, Syria.



The mother, who was trapped under the debris, has tragically died. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zsR37Q6akt