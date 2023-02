Világvége

New York államot az elmúlt évtizedek legerősebb földrengése rázta meg - videó

Buffalót, az amerikai New York állam második legnagyobb városát 3,8-as erősségű földrengés rázta meg hétfőn. A rengés négy évtizede a legerősebb volt a térségben, de nem okozott anyagi károkat - közölték a helyi hatóságok.



Az Egyesült Államok földtani intézete (USGS) szerint közel 3000 helyi lakos érezte a rengést, amely reggel 6 óra 15 perc körül történt. A Buffalo külvárosától, West Seneca városától kelet-északkeletre, 1,24 mérföld (2 km) mélységben, 1,86 mérföldre (3 km) volt.

From this morning in Buffalo NY. 3.8 earthquake pic.twitter.com/CLHYx5o3g1 — inka_qhapaq_saucy (@luis_insausti) February 6, 2023

Kathy Hochul kormányzó egy tweetben megerősítette a rengést, azt írva, hogy "egyelőre nem jelentettek károkat".



Az Erie Megyei Nemzetbiztonsági és Vészhelyzeti Szolgálatok Minisztériumának helyettes biztosa, Gregory J. Butcher elmondta, hogy a lökéshullámokat északon egészen a Niagara vízesésig, délen pedig az Orchard Parkban is érezték.

Mark Poloncarz, Erie megye vezetője úgy jellemezte a rengést, mintha "egy autó csapódott volna a buffalói házamba", és hozzátette, hogy "kiugrott az ágyból".



Yaareb Altaweelt, a Nemzeti Földrengésinformációs Központ szeizmológusát az NBC News idézte, aki szerint az Egyesült Államok északkeleti részén "állandóan történnek földrengések".

Here's another Ring video sent to us by Marc in Allentown. #BuffaloEarthquake2023 pic.twitter.com/yYMU0gt6wQ — WBEN NewsRadio 930AM (@WBEN) February 6, 2023

1983 óta a szeizmológusok 24 2,5-es erősség feletti rengést regisztráltak West Seneca térségében, a hétfői volt a legerősebb.



Szintén hétfőn egy 7,8-as erősségű földrengés több ezer kilométerrel arrébb pusztított, amikor Délkelet-Törökországot és Észak-Szíriát sújtotta. Kevesebb mint 12 órával később egy 7,5-es erősségű utórengés rázta meg ugyanezt a területet.



A legfrissebb jelentések szerint a természeti katasztrófa több mint 5000 halálos áldozatot követelt, és a halálos áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik, ahogy a mentők eltakarítják a romokat.