Csehország mentőket küld Törökországba

A cseh mentőcsoport az összedőlt épületek romjai alatt található túlélők felkutatására szakosodott, s egyebek között 2020-ban a libanoni Bejrútban is dolgozott. 2023.02.06 12:44 MTI

Csehország 68 személyből álló speciális mentőcsoportot küld Törökországba - közölte Jan Lipavsky külügyminiszter hétfőn délelőtt a Twitteren.



Közlése szerint a gyakorlott mentőkből álló csoportot a prágai és a morva-sziléziai régió tűzoltóságainak tagjaiból állítják össze megfelelő felszereléssel, s várhatóan a délutáni órákban már el is repül Törökországba. Fogadásukat a török fél már megerősítette - mondta a külügyi tárca szóvivője.



A cseh mentőcsoport az összedőlt épületek romjai alatt található túlélők felkutatására szakosodott, s egyebek között 2020-ban a libanoni Bejrútban is dolgozott. A mentőcsoport speciálisan kiképzett kutyákat is visz magával.



Megmozdult a cseh civil ágazat is, amely azonnal gyűjtést hirdetett Törökország és Szíria földrengés sújtotta térségeinek megsegítésére.



A prágai külügyminisztérium úgy tudja, hogy Törökország földrengés sújtotta részén mintegy ötven tagú cseh turistacsoport tartózkodik, de senkinek semmi baja nem történt. A turisták már felvették a kapcsolatot az ankarai cseh nagykövetséggel, amely megszervezi elutazásukat a veszélyeztetett területről.



Milos Zeman cseh államfő, Petr Fiala kormányfő és Jan Lipavsky külügyminiszter részvéttáviratot küldött.