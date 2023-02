Katasztrófa

Románia szakképzett kereső- és mentőegységet küld Törökországba

Nicolae Ciuca miniszterelnök és Klaus Iohannis államfő is hétfőn Twitter-üzenetben fejezte ki szolidaritását és együttérzését a török népnek. 2023.02.06 12:41 MTI

A román katasztrófavédelem Törökországba küldi túlélők keresésére és mentésére kiképzett speciális egységét (RO-USAR), hogy segítsen a helyi hatóságoknak a földrengés áldozatainak kimentésében - közölték hétfőn a román hatóságok.



A romok alá szorult túlélők keresését és kimentését segítő, és az ehhez szükséges felszerelésekkel is rendelkező RO-USAR katonáit, két keresőkutyát, a rohammentő-szolgálat (SMURD) orvosait és asszisztenseit a román légierő egy Helcules C-130 és egy C-27 Spartan katonai repülőgépe szállítja a törökországi Adanába.



A hétfőn kora délután Törökországba induló katonai gépek egyikével fogják hazahozni Törökországból azt a kilenc egyetemi hallgatót és tanárukat, akik a földrengés sújtotta Kahramanmaras egyik szállodájában tartózkodtak, és konzuli segítséget kértek az ankarai román nagykövetségtől.



A bukaresti kormány az európai polgári védelmi mechanizmus aktiválását követően döntött úgy, hogy 58 tagú kereső- és mentőkülönítményét Törökországba küldi, ahol a hétfőre virradóra több mint ezer ember életét követelő, a 7,8-as erősségű földrengés következett be. Nicolae Ciuca miniszterelnök és Klaus Iohannis államfő is hétfőn Twitter-üzenetben fejezte ki szolidaritását és együttérzését a török népnek.