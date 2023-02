Katasztrófa

Erdogan: legkevesebb 912 halottjuk van a földrengéseknek

Legkevesebb 912 halottjuk és 5385 sérültjük van a hajnali dél-törökországi földrengéseknek - közölte Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn Ankarában a katasztrófavédelem (AFAD) központjában tartott sajtótájékoztatóján.



A török államfő arról számolt be, hogy a rengések következtében legalább 2818 épület omlott össze, miközben eddig 2470 embert már kiszabadítottak a romok alól. A mentési munkálatokban mintegy 9 ezer ember vesz részt, de számuk folyamatosan növekszik - mondta Erdogan, hozzátéve, hogy eddig 45 ország ajánlott fel segítséget.



Erdogan beszédében leszögezte: a mostani a legsúlyosabb természeti katasztrófa az 1939-es erzincani földrengés óta, amelyben tízezrek vesztették életüket Kelet-Törökországban.



A török vezető sajnálattal rámutatott, hogy nem tudják megmondani, meddig fog emelkedni a halottak és a sebesültek száma.



A hajnali földrengésektől függetlenül a déli órákban újabb erős földrengést jelentettek Törökországból. Az AFAD helyi idő szerint 13 óra 24 perckor 7,6-os erősségű földmozgást észlelt a déli Kahramanmaras tartomány Elbistan körzetében.



Mindazonáltal az utórengések következtében további épületek omlanak össze. A török hírtelevíziók élő adásában dőltek romba lakóházak például Adana és Malatya tartományban is.



A török hatóságok arra kérik a térségben tartózkodókat, hogy semmi esetre se menjenek vissza a megrongálódott házakba.



Mehmet Muharrem Kasapoglu török ifjúsági és sportminiszter a hivatalos Twitter-fiókján azt írta, hogy az országban minden mérkőzést határozatlan időre elhalasztanak.



Az AFAD adatai szerint helyi idő szerint 4 óra 17 perckor a dél-törökországi Kahramanmaras tartomány Pazarcik körzetében 7,7-es erősségű földrengés következett be, amelyet 4 óra 26 perckor a délkelet-törökországi Gaziantep tartomány Nurdagi körzetében egy 6,4-es erősségű, majd 4 óra 36 perckor Gaziantep Islahiye körzetében egy 6,5-ös erősségű rengés követett. Az első földmozgás erejét az AFAD időközben pontosította, a korábbi híradásokban még 7,4-es erősségűként szerepelt.