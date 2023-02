Katasztrófa

Török alelnök: legkevesebb 284 halottjuk van a földrengéseknek

Legkevesebb 284 halottjuk és 2323 sérültjük van a hajnali törökországi földrengéseknek, amelyek 10 tartományt érintenek - közölte Fuat Oktay török alelnök hétfőn ankarai sajtótájékoztatóján.



Oktay arról is beszámolt, hogy a katasztrófában legalább 1710 épület összeomlott, köztük egy kórház Hatay tartomány Iskenderun körzetében. Ismertette azt is, hogy eddig 78 utórengést regisztráltak, amelyek közül három haladta meg a 6-os erősséget, a legerősebb pedig 6,6-os volt.



Elmondta, hogy a károk miatt teljesen lezárták Hatay város repülőterét, míg Kahramanmarasban és Gaziantepben csak a mentési munkálatokhoz használják a légikikötőket. A rengések következtében Gaziantep történelmi vára súlyos károkat szenvedett.



A török alelnök egyúttal közölte, hogy az érintett 10 tartományban, Kahramanmarasban, Gaziantepben, Kilisben, Diyarbakirban, Adanában, Osmaniyében, Malatyában, Hatayban, Adiyamanban és Sanfliurfában egyhetes iskolai szünetet rendeltek el.



A mentést nagyban nehezíti a térségben uralkodó időjárás. Az érintett tartományok többségében napközben is fagypont közelében alakul a hőmérséklet, miközben sok helyen esik az eső, vagy éppen eső várható.



A munkálatokban a hivatásosok mellett a hadsereg, a csendőrség, a rendőrség és számos civil szervezet is részt vesz.



A török hatóságok a szerencsétlenség miatt 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek, és nemzetközi segítséget kértek a mentéshez. Az Anadolu török állami hírügynökség jelentése szerint első körben Azerbajdzsán 370, Oroszország 100 embert küld Törökországba.



A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint helyi idő szerint 4 óra 17 perckor a dél-törökországi Kahramanmaras tartomány Pazarcik körzetében 7,4-es erősségű földrengés következett be, amelyet 4 óra 26 perckor a délkelet-törökországi Gaziantep tartomány Nurdagi körzetében egy 6,4-es erősségű, majd 4 óra 36 perckor Gaziantep Islahiye körzetében egy 6,5-ös erősségű rengés követett.

A strong earthquake of magnitude 7.9 struck southern Turkey and was felt in Cyprus, Lebanon and Syria. Rescuers were searching for people trapped in the rubble of collapsed buildings https://t.co/DsqXkAJXUW pic.twitter.com/kRbFp71qg7 — Reuters (@Reuters) February 6, 2023