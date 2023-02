Időjárás

A tél leghidegebb hétvégéje van az Egyesült Államok északkeleti részén rekordhidegekkel - videó

Történelmi hidegrekordok dőltek meg az Egyesült Államok északkeleti államaiban szombaton a térséget elért sarkvidéki levegő miatt



A leghidegebbet New Hampshire államban mérték, ahol a Mount Washington hegycsúcson mínusz 78 fok volt.



A hideg levegő viharos széllel érte el a térséget, ami egy csecsemő halálát okozta, aki egy balesetet szenvedett autóban utazott, amire fa dőlt. A 23 éves édesanyát válságos állapotban szállították kórházba, gyerekén már nem tudtak segíteni. Az északkeleti államok nagy részén a szél miatt a hőérzet mínusz 45 fok körül alakult.



Bostonban történelmi rekord is megdőlt a kora reggeli mínusz 23 fokos hőmérséklettel. Február 4-én az eddigi rekordalacsony hőmérsékletet 1886-ban mérték, mínusz 19 fokot.



Szombat reggel a New York állambeli Albany-ban mínusz 25 fok volt, ami megegyezik a korábbi napi hidegrekorrdal, míg Glen Falls városban mínusz 31 fok volt, ami 45 éves rekordot adott át a múltnak.



Szombat estétől az ország nyugati részén fekvő Sierra Nevada hegységre is figyelmeztetést adtak ki hóviharok miatt. A Nevada és Kalifornia határán fekvő hegyvidéken akár 60 centiméter hó is lehullhat, valamint a hegycsúcsokon óránkénti közel 200 kilométeres széllökésekre számítanak.



Az Egyesült Államok több déli államában a hét közepén téli szélviharok és jeges esők vezettek halálos balesetekhez, miután több centis jégpáncél alakult ki. A csúszós utakon 9 ember vesztette életét Texas, Arkansas és Oklahoma államban. Hosszabb-rövidebb időre több, mint 500 ezer háztartásban volt áramszünet az ítéletidő miatt.

BREAKING 🚨: Mount Washington observatory in New Hampshire just recorded its coldest ever windchill of -104 F (-76 C)

pic.twitter.com/0MfmdZNDmo — Latest in space 🪐 (@latestinspace) February 4, 2023

Mars has nothing on the Home of the World's Worst Weather! For 90 years, @MWObs has persevered on top of the Northeast's highest peak in the name of scientific research and public education. pic.twitter.com/Eqzh09FhYz — Mount Washington Observatory (MWO) (@MWObs) February 4, 2023