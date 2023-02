Háború

Észak-Korea üzeni: atombombát atombombáért

Észak-Korea tét nélküli választ ígért Washington és Szöul bármilyen biztonsági fenyegetésére, beleértve a "legpusztítóbb nukleáris erejének" bevetését is. Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a héten Dél-Koreába látogatott, ahol ígéretet tett a közös hadgyakorlatok további bővítésére.



"A katonai és politikai helyzet a Koreai-félszigeten és a térségben kényes határt ért el az Egyesült Államok és vazallus erőinek vakmerő katonai konfrontációs manőverei és ellenséges cselekedetei miatt" - mondta egy meg nem nevezett külügyminisztériumi szóvivő egy hosszú közleményben, amelyet az állami Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) csütörtökön közölt.



Austin kedden Dél-Koreába látogatott, hogy megerősítse Amerika "vasszigorú" elkötelezettségét, hogy "nukleáris ernyőt" biztosít kulcsfontosságú szövetségesének. A Yonhap által közzétett szerkesztőségi cikkben elárulta, hogy a szövetségesek "kiterjesztik közös gyakorlataink hatókörét és léptékét", beleértve az "egyre összetettebb, nukleáris fenyegetésekre összpontosító, forgatókönyv-alapú táblás gyakorlatokat", hogy "növeljék interoperabilitásunkat és felkészültségünket a 'Ma esti harcra', ha szükséges".



Phenjan elítélte Washington ajánlatát az úgynevezett "kiterjesztett elrettentésről" Délnek, mint egy olyan haderőfejlesztés füstjét, amely a Koreai-félszigetet "hatalmas háborús arzenállal és még kritikusabb háborús övezetté" változtatja.



"A KNDK a legkeményebb választ fogja adni az Egyesült Államok bármilyen katonai kísérletére, a "nukleáris atomot nukleárisra atomra és teljes konfrontációt teljes konfrontációra!" elv alapján" - mondta a szóvivő.



Tavaly Észak-Korea rekordszámú rakétakilövést hajtott végre, köztük több nagy hatótávolságú ballisztikus tesztet, amelyeket válasznak nevezett az egyre nagyobb méretű amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokra, amelyeket Észak saját biztonságát fenyegető veszélynek és egy esetleges invázió "próbáinak" tekint.



A Pentagon vezetője azt állította, hogy Phenjan katonai tevékenységei csak tovább bizonyítják, hogy "továbbra is ébernek kell maradni", és dél-koreai kollégájával, Lee Jong-Suppal folytatott megbeszélésén ígéretet tett arra, hogy "a jövőben is időben és összehangoltan fogják bevetni az amerikai stratégiai eszközöket".



Az Egyesült Államok mintegy 28 500 katonából álló haderőt tart fenn Dél-Koreában, és Austin szerint csak a félszigeten lévő masszív amerikai katonai jelenlétnek köszönhető, hogy hét évtizede megmaradt ott a béke.

Az észak-koreai külügyminisztérium azzal vádolta Washingtont, hogy szankciókkal és katonai nyomással próbálja Phenjant "egyoldalú leszerelésre kényszeríteni", hozzátéve, hogy "nem érdekelt semmilyen kapcsolatfelvételben vagy párbeszédben az Egyesült Államokkal", amíg ez az "ellenséges politika" fennáll.