A Pfizer vezérigazgatója menekült az újságírók elől, akik magyarázatot kértek a vakcina hatástalanságára

Albert Bourla, az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriáscég vezérigazgatója kénytelen volt elmenekülni az újságírók elől, miután a svájci Davos üdülőhely utcáin a cég COVID-19 vakcinájával kapcsolatos kellemetlen kérdések sora érte.



India technológiai államtitkára, Rajeev Chandrasekhar megosztotta a közösségi médiában azt a videót, amelyen Bourlát arról faggatják, hogy a Pfizer miért módosítja folyamatosan lefelé a vakcina hatékonysági arányát.



"Csak hogy emlékeztessek minden indiait, hogy a Pfizer megpróbálta megfélemlíteni az indiai kormányt, hogy elfogadja a kármentességi feltételeket" - mondta a miniszter.



Bourla, aki 2019 óta áll a Pfizer élén, kitért az újságírók azon kérdései elől, hogy a vállalat vállalja-e a felelősséget a "hatástalan vakcina" mellékhatásaiért, és visszatérítést ad-e az azt megvásárló országoknak, amire "Köszönöm szépen" és "Szép napot" mondatokkal válaszolt.



A Pfizer állítólag több tízmilliárd dollárt keresett csak a COVID-19 oltóanyagból 2021-ben, és az előrejelzések szerint 2022-ben még nagyobb nyereségre tett szert.



Az indiai média arról számolt be, hogy a vállalat az oltás indiai bevezetésének kezdetén a világ legnagyobb oltóanyag-gyártójának számító Indiában kármentességi garanciát kért az indiai kormánytól, amely mentesítette volna a Pfizert a jogi igények alól, ha a vakcina mellékhatásokat okozna.

Just to remind all Indians, that Pfizer tried to bully Govt of India into accepting conditions of indemity



